«Es un galeón impresionante»

Me impresiona su tamaño». «¡Qué imponente!» «Es una auténtica maravilla». Las expresiones hechas a partes iguales de sorpresa y admiración se repetían este miércoles en ... boca de cuantos descubrían cómo buena parte del galeón San Juan se halla ya en el exterior del antiguo astillero tradicional. El casco del buque y su castillo de popa acaparaban la atención de curiosos y paseantes que se detenían para seguir los trabajos previos a la botadura.

Ese era el caso de José Ramón, quien calificaba el barco construido por Albaola de «maravilloso». «Me impresiona el resultado y más, los medios que han empleado en su construcción, igual a la que se llevaba a cabo cerca de quinientos años atrás. Ha supuesto un aprendizaje para todos y me hace mucha ilusión saber que va a llegar hasta Canadá», confesaba. Este vecino del barrio donostiarra de Herrera sueña con ver el San Juan en el agua. «Voy a intentar venir el viernes, aunque no sé cómo estará esto de gente», comentaba.

Igual de «impresionados» se mostraban Mauri y Sergio, dos vecinos de Trintxerpe que a diario completan el paseo que les lleva hasta la bocana del puerto de Pasaia. «Me lo imaginaba más grande, pero es un barco muy bonito. Está chulo», decía Mauri, quien, como otros muchos viandantes, aprovechaba a tomar unas fotos de recuerdo. «Vine hace unos meses a verlo y me ha llamado la atención cómo de un tiempo a esta parte han adelantado mucho. No hay más que ver los detalles triangulares que han pintado de azul en la parte superior. Me gusta cómo está quedando», añadía Sergio.

Iñaki compartía con su nieto Oihan confidencias a pocos metros de la nave ideada en madera. «Me gusta mucho cómo ha quedado. Es impresionante. He seguido su construcción y sabía que tenían que sacarla para botarla y ponerle los mástiles, lo que no imaginaba era que la iba a encontrar fuera hoy», señalaba.

«Corto de eslora»

Sus pasos se cruzaban con los de Lidia y Toni. Recién llegados de Barcelona, aprovechaban sus vacaciones en Gipuzkoa para conocer Pasaia. «Estábamos en la orilla de Donibane y nos ha impresionado ver este barco, así que hemos cruzado la motora para venir a curiosear», explicaban mientras se interesaban por la historia del proyecto y su futura singladura. También la pasaitarra Ainhoa se acercaba por primera vez a la factoría de Albaola atraída por la historia del buque. «Me parece un tanto corto de eslora -afirmaba-. No lo imaginaba así. Puede que venga a la botadura, pero tal vez la siga desde el monte porque esto estará lleno».

A pesar de admitir su «atractivo turístico», el alavés Juanra calificaba el proyecto de «dispendio económico terrible» por el dinero invertido por las instituciones. «Me gustaría saber cuánto han gastado en este barco. Habría que poner en una balanza lo que se ha hecho y todo lo que se ha gastado», declaraba.