Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Un paseante plasma en su móvil cómo la grúa deposita las piedras que servirán de lastre al galeón. Lobo Altuna

Nao San Juan

«Es un galeón impresionante»

Varios centenares de personas se han acercado a Albaola Itsas Faktoria para contemplar fuera del astillero la réplica del San Juan que este viernes vivirá su botadura

Elena Viñas

Elena Viñas

Pasaia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:03

Comenta

Me impresiona su tamaño». «¡Qué imponente!» «Es una auténtica maravilla». Las expresiones hechas a partes iguales de sorpresa y admiración se repetían este miércoles en ... boca de cuantos descubrían cómo buena parte del galeón San Juan se halla ya en el exterior del antiguo astillero tradicional. El casco del buque y su castillo de popa acaparaban la atención de curiosos y paseantes que se detenían para seguir los trabajos previos a la botadura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Federación Guipuzcoana llama al orden a los entrenadores por su participación en «incidentes graves»
  2. 2 El negocio en el centro de San Sebastián con 54 años de trayectoria que baja la persiana: «Gracias a todos»
  3. 3

    «Hay muchísima evidencia sobre la seguridad de la melatonina»
  4. 4 Gipuzkoa lanza una oferta pública de empleo temporal con sueldos de hasta 3.500 euros mensuales
  5. 5

    Gipuzkoa reorganiza su red de acogida ante la creciente llegada de menores migrantes
  6. 6

    Condenado a 26 años de cárcel el masajista de Altza por agredir sexualmente a tres menores
  7. 7

    La frecuencia de Cercanías aumenta un 27% desde el viernes tras acabar la obra del túnel de Gaintxurizketa
  8. 8 El caso que afecta al restaurante más antiguo del mundo: «Los tickets repetían el mismo patrón con pan, agua y ni un postre»
  9. 9 El plato guipuzcoano que Joseba Arguiñano define como «el más tradicional del País Vasco»
  10. 10 Derbi de guante blanco en la grada e insultos a los vascos y Bultzada en El Sardinero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Es un galeón impresionante»

«Es un galeón impresionante»