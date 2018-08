Una foto en la cama de Asia Argento y Jimmy Bennet desmonta la versión de la actriz Asia Argento y Jimmy Bennett, en la foto desvelada por el portal TMZ. / TMZ El portal TMZ publica asimismo mensajes de texto en los que Argento reconoce que se acostó con el actor, que estaba obsesionado con ella OSKAR BELATEGUI SAN SEBASTIÁN. Jueves, 23 agosto 2018, 06:59

Una fotografía de Asia Argento y Jimmy Bennett acostados ha desmontado la versión de la actriz, que aseguró que nunca había mantenido relaciones sexuales con el menor que ahora le acusa de abuso sexual. El portal TMZ ha publicado una imagen que muestra a ambos supuestamente tras un encuentro sexual. También ha difundido una serie de mensajes de texto en los que la actriz y emblema del movimiento #MeToo reconoce que se acostó con el joven actor, que entonces tenía 17 años. En California, el estado donde mantuvieron relaciones, la edad legal para tener sexo es de 18 años.

«Me acosté con él. El chaval cachondo se echó sobre mí. Fue raro. No sabía que era menor hasta la carta de chantaje», contó Asia a un amigo. Según la actriz, Bennett le escribió que la amaba y siguió enviándole desnudos no solicitados. «No fue violación, pero me quedé helada. Estaba encima mío. Después me dijo que yo había sido su fantasía sexual desde que tenía 12 años», relata la actriz.

Argento negaba hasta ahora haber mantenido relaciones con Bennett, aunque reconoce que le pagó 328.000 euros para evitar «la publicidad negativa de una persona peligrosa». Otra de las pruebas que ha mostrado TMZ es una nota que le escribió Jimmy Bennet a Argento en una servilleta del hotel Ritz-Carlton de Marina del Rey: «Asia, te amo con todo mi corazón. Estoy feliz de que nos hayamos encontrado de nuevo y de que estés en mi vida. Jimmy».

Según la web de cotilleos, la fotografía publicada forma parte de un serie de cuatro tomadas en la cama por Bennett después de su encuentro sexual. El actor, que en la actualidad tiene 22 años, no ha dado todavía su versión y ha borrado su rastro de las redes sociales.