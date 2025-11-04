Filmoteca Vasca acoge hoy y mañana la cita anual de los archivos de la Península

La Filmoteca Vasca organiza hoy y mañana el IX Encuentro de Filmotecas Ibéricas que tiene lugar en San Sebastián y en el que decenas ... de profesionales del sector discutirán sobre los retos del presente y del futuro de los archivos fílmicos de la Península, además de compartir métodos de trabajo, proyectos y experiencias.

El encuentro comenzará hoy con las bienvenidas de Joxean Fernández, director de la Filmoteca Vasca; Edurne Ormazabal, directora general del Centro Internacional de Cultura Contemporánea Tabakalera; y de Urkiri Salaberria, directora de Patrimonio Cultural, Propiedad Intelectual y Depósito Legal del Gobierno Vasco. El crítico de cine Carlos F. Heredero pronunciará a continuación la conferencia inaugural. José Antonio Hurtado Álvarez, responsable de Programación de la Filmoteca de Valencia, hablará de la presencia de las filmotecas en el cine.

La mesa redonda sobre preservación digital contará con la participación de Tiago Baptista, director del departamento de Conservación de la Cinemateca de Portugal, Javier Rellán y Laura Carrillo, jefe de Servicio de Conservación y jefa de Servicio de Documentación de la Filmoteca Española, respectivamente, y Rosa Cardona y Mariona Bruzzo, conservadora y jefa del Centro de Conservación y Restauración de la Filmoteca de Catalunya, respectivamente.

La jornada continuará con María Teresa Conesa, directora de la Filmoteca de Castilla y León, que presentará un trabajo de cooperación para la recuperación de tres películas vascas en 16 mm. Mañana Silvia Casagrande y Ion Lopez, del departamento de Conservación de la Filmoteca Vasca, hablarán de archivos familiares; y Mayte Méndez y Laura Carrillo, del departamento de Documentación de la Filmoteca Española, informarán sobre el Proyecto NO-DO.