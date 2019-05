El Festival 'Sail in' recala hoy en San Sebastián DV Viernes, 17 mayo 2019, 09:21

El festival internacional de la navegación a vela 'Sail in' visita por primera vez Donostia. En el Teatro Principal se proyectarán hoy a las 19:30 'From Timber to Tide', 'Vixen's voyage', 'Maiden' y 'La Course de leur vie'. Mañana se expondrán más documentales y cortos.