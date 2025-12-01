El festival Kameleoiak gara! llega en navidades a Tabakalera con actividades para toda la familia

El programa Kameleoiak gara! De Tabakalera se convierte en esta edición en un festival de artes escénicas para celebrar los diez años del centro cultural. ... Durante los días 26, 27 y 28 de este mes, el edificio se convertirá en un espacio compartido donde disfrutar en familia del teatro, la danza, la música, el circo y otras formas de creación.

Kameleoiak gara! es un programa que Tabakalera desarrolla a lo largo del año y que está especialmente dirigido a las familias. A través de actividades artísticas participativas, el programa invita a explorar la cultura contemporánea desde la curiosidad, la imaginación y el aprendizaje conjunto convirtiéndose en un espacio de reflexión, disfrute y descubrimiento. Ahora con su versión de festival amplía este espíritu y ofrece tres días de experiencias compartidas en torno a las artes escénicas.

Creadores destacados de la escena escénica local y estatal, especialistas en teatro, danza, música y circo, comprometidos con la creación para toda la familia se reunirán esos días en Donostia. Entre ellos estarán Red ATALAK Dantzaz elkartea, Txalapart, Taun Taun teatroa, Bapatean zirko, Rojo Telón, Dj Siwanaba, Infinita sonora y Berdinki Zirkua.

Todas las inscripciones y entradas para las actividades se podrán realizar a partir de hoy, 1 de diciembre de 2025, en tabakalera.eus o en el Punto de Información del centro.

Viernes 26 de diciembre

El día comenzará, a las 11.00 horas, con un taller de danza de Red ATALAK Dantzaz Elkartea para familias (5-12 años) en el Espacio de artistas. La sesión, en euskera, explora el movimiento y la improvisación a través de los cuatro elementos con música y materiales diversos en un entorno creativo compartido.

A las 12.00 horas 'Babes', de Txalapart, para niños de 2 a 5 años presentará en la Sala Z una propuesta que combina música y artes escénicas. Mediante sonidos, materiales y gestos, se estimula la

imaginación y el juego de la primera infancia. El cantante y percusionista Thierry Biscary se une en Babes a Oreka TX, Harkaitz Mtez. de San Vicente e Igor Otxoa, bajo la dirección artística de Kristof Hiriart.

Ya por la tarde, a las 17.00 horas, la oferta es 'Baserriko porrusalda' de Bapatean zirko, teatro de calle para todos los públicos en Patio. La propuesta, en euskera, ofrece un espectáculo lleno de humor, creatividad y participación, pensado para disfrutar en familia.

Sábado 27 de diciembre

Durante todo el día, 'Tinglaua', de Taun taun teatroa, un espectáculo familiar para niños a partir de 4 años en Plaza. Se trata de una instalación que crea un espacio mágico que despierta la creatividad y nos invita a soñar e inventar otros mundos.

Al mediodía una invitación a bailar con la propuesta 'Elektro-festa#4', a cargo de la Dj Siwanaba.

Ya por la tarde, circo contemporáneo con músico en el Patio. La pieza 'Transir', de Rojo telón, presenta un concierto visual lleno de color que combina humor y una puesta en escena impactante para reflexionar sobre la transformación y el cambio.

Domingo 28 de diciembre

A lo largo de todo el día se repite la instalación teatral de objeto 'Tinglaua'.

La cita de las 12.00 horas corresponde a la danza contemporánea con 'Allés (Todo)' de Infinita sonora para familias (+4 años) en Sala Z. Una obra de teatro gestual que invita al público infantil a explorar la música y el movimiento con creatividad, color y humor.

Por la tarde de nuevo circo, esta vez con 'Mikra' de Berdinki Zirkua para todos los públicos, en Patio. El espectáculo, en euskera, reflexiona sobre identidad, estereotipos de género, paternidad y relaciones de poder, e invita al público a vivir la identidad de manera libre y auténtica.