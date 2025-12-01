Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

'Baserriko porrusalda' es la propuesta de 'Bapatean zirko' que se podrá disfrutar el 26 de diciembre.

El festival Kameleoiak gara! llega en navidades a Tabakalera con actividades para toda la familia

Durante tres días el centro cultural donostiarra ofrecerá una programación de teatro, danza, música y circo contemporáneo

R. Korta

Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:21

Comenta

El programa Kameleoiak gara! De Tabakalera se convierte en esta edición en un festival de artes escénicas para celebrar los diez años del centro cultural. ... Durante los días 26, 27 y 28 de este mes, el edificio se convertirá en un espacio compartido donde disfrutar en familia del teatro, la danza, la música, el circo y otras formas de creación.

