El interior de las vidas golpeadas Presenación de la película que inaugurará el Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián / UNANUE La versión cinematográfica de 'El hijo del acordeonista' inaugura este viernes el Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián RICARDO ALDARONDO Jueves, 4 abril 2019, 16:34

La versión cinematográfica de la novela de Bernardo Atxaga llega al entorno en el que nació. 'El hijo del acordeonista', dirigida por Fernando Bernués, tras pasar por los festivales de Huelva y de Nantes, inaugura este viernes a las 19.30 horas en el teatro Victoria Eugenia el Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián. «Me dio tanta alegría que quisieran inaugurar con 'El hijo del acordeonista' que retrasamos el estreno de la película para estar aquí, porque al fin y al cabo la conculcación de los Derechos Humanos ha sido parte de nuestro día a día», ha expresado Bernués, cuya película recorre un arco temporal que va desde los ecos de la Guerra Civil hasta el final del siglo pasado.

«Buscaba una metáfora cuando acabé el libro», ha explicado Bernardo Atxaga en la rueda de prensa que ha compartido con Fernando Bernués y los actores Mireia Gabilondo y Iñaki Rikarte, «y la encontré en un edificio que estaban derribando a golpes con una gran bola de hierro. Cuando volví por la tarde, se veía todo el interior, la cocina estaba movida, los muebles estaban desplazados. Y pensé que era una buena metáfora de lo que había ocurrido en la Guerra Civil y los efectos que produjo sus golpes. Y vi que cabía hablar del interior movido en los amigos, en las famlias, en las calles, en las tiendas, el efecto interior de los golpes. Esa metáfora recorre el libro. Y en la película se acentúa esa interioridad».

Atxaga ha dado a entender su satisfacción con una adaptación en la que ha participado de forma cercana al manisfestar que «el autor que se queja porque le han adaptado un libro es porque quiere que le adapten dos».

«La inevitabilidad de la vuelta del pasado, por mucho que se intente imponer un silencio, es una razón para afrontarlo», ha explicado Fernando Bernués. «Echar tierra y no escarbar no sirve de nada porque ese pasado acabará volviendo». La amistad entre dos jóvenes que militaron en los comienzos de ETA y que se reencuentran veinte años después, «era troncal en la novela, el relato conformado por los dos amigos es esencial, y aunque la novela habla de más cosas, quise centrarme en esa amistad», ha añadido Bernúes.

Sobre la reacción del público y la prensa en los festivales de Huelva y Nantes, Bernués ha manifestado que «en este mundo de eslogans, ante una historia que abre muchos matices, no sabes cómo van a ser las reacciones, pero nos encontramos un público seducido y entendiendo muy bien esos matices. Siempre habrá lecturas obvias y simples, ya nos pasó con la obra de teatro. Pero un periodista de unos 40 años me dijo que siempre ha visto la imagen de los terroristas como unos monstruos sin más, y que le gustó ver en la película a la persona que hay detrás, y por qué toman sus decisiones, lo cual no quiere decir que se compartan esas decisiones».