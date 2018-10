Fernando Bernués: «No hago teatro para sentar cátedra, sino para abrir espacios de encuentro» Fernando Bernués, ayer, en el escenario del Victoria Eugenia. / USOZ Director teatral Estrena hoy con su compañía Tanttaka la obra 'Como un viento helado', mirada íntima a la tragedia del abuso sexual de padres a hijos ROBERTO HERRERO SAN SEBASTIÁN. Jueves, 4 octubre 2018, 06:48

Es extraño que un director diga que no ha aprendido nada del tema sobre el que trata la obra que acaba de dirigir. Bernués se sincera: «He podido entender un poco más cómo se sienten las víctima de este tipo de abusos. De lo que no he comprendido nada es cómo se puede utilizar a una hija o un hijo para obtener placer sexual». Y es que 'Como un viento helado', la obra que hoy y mañana se estrena en euskera y el sábado y domingo en castellano, indaga a través de tres jóvenes personajes en uno de los rincones más oscuros del alma humana y en sus trágicas consecuencias.

-¿Por dónde nos lleva esta obra escrita por Rafael Herrero?

-Como otras piezas de este autor, del que ya montamos 'No me hagas daño', ésta también tiene la virtud de ahondar en un tema muy complejo, pero lo hace desde una estructura de suspense donde no sólo se habla del fondo de la trama, sino que vas asistiendo a una historia. En este caso es el asesinato de un hombre, hecho que provoca el encuentro de tres personajes muy jóvenes en principio sin conexión entre ellos. Es una función complicada en su puesta en escena, bastante esquemática, muy urbana y contemporánea. Donde lo esencial son las relaciones entre los tres personajes. Me gustaba mucho contar con tres papeles muy complicados y que fueran interpretados por jóvenes. Es difícil encontrar papeles así, donde hace falta una capacidad dramática importante.

-¿El tema puede resultar excesivamente duro?

-Sé que corta bastante el hipo. Soy consciente desde que he indagado en estas realidades, dentro del drama como género teatral es un tema mucho más complicado. El autor Jordi Galcerán me dijo que este es el único tema con el que no se puede hacer comedia. Eso da una dimensión del abismo y la perturbación que genera.

-Las representaciones de estos días sitúan a los espectadores en el escenario. 80 personas por función.

-En algunos teatros será así. Se puede representar también de forma habitual, a la italiana, pero prefiero en proximidad. Es un espectáculo en el que la desnudez y la verdad interpretativa si se manejan en distancias cortas son más intensas. Y a esta función eso le sienta muy bien.

-Una propuesta intensa.

-Se destripan muchas de las situaciones por las que pasan las personas que han vivido un abuso de este tipo, pero son tres personajes y cada uno vive sus propias realidades. Lo que no hacemos es utilizar situaciones directas de abusos sexuales. No sugerimos situaciones de horror para que el espectador se conmocione.

-¿Por dónde indagan?

-El personaje principal es una mujer que ha tenido una vida muy dura, que también padece un trastorno bipolar. He podido conocer que es bastante común que los que han sufrido estos abusos desarrollen ese tipo de problema añadido. La función indaga en un lugar que va más allá de las noticias con las que convivimos. En este caso la víctima fue una niña, pero también existen otros casos de madres que abusan de sus hijos, aunque se dan menos. Poco a poco está bien que se pueda tratar de estos temas. Creo que si se da una cierta normalización para que se pueda hablar, por ejemplo desde el teatro, sobre estos temas será más sencillo que una niña o un niño pueda levantar la voz.

-¿Qué sensaciones se puede llevar el espectador?

-Me gustaría que sintiera que ha visto un trabajo teatral interesante, intenso, que no le ha dejado indiferente. Que tenga una percepción menos desdibujada de las personas que pasan por este tipo de situaciones. Que salgan con la sensación de entender un poco más y de ver tres trabajos interpretativos difíciles hechos por actores que están empezando, algo que no suele ser habitual.

-¿Cuando se aborda un tema tan duro y delicado se deja a un lado, al menos en parte, el deseo de lucirse como director?

-Dejas mucho de lado el deseo de agradar, algo que sí se puede dar en otros trabajos, incluso en funciones que tienen una alta carga dramática o trágica.

- ¿El abuso sexual de un padre o una madre es una realidad casi inabordable para hacer ficción con ella si no se ha vivido?

-Las decisiones que se toman en general con una ficción tienen algo de bucear en realidades que te inquietan, de querer saber más de algo que desconozco. Se intenta compartir ese desconocimiento, porque el mismo que tengo yo lo tiene la mayoría de los espectadores. Yo no hago teatro para sentar cátedra, sino para abrir espacios de encuentro. Tampoco lo hago para agradar al espectador, aunque por supuesto quiero que vea una trabajo bien hecho. Sé que esta obra es difícil porque es muy complicado cerrarla tanto para los creadores y como para los espectadores con un 'me ha gustado'.

-Cuando el tema, sea la muerte, el desamor o la soledad, por muy dramático que resulte es reconocible en la vida de los espectadores, la comunicación del creador con el público se facilita. ¿Pero en este caso qué ocurre?

-Las funciones con una carga más generalizada hacen que sea más fácil vivir eso que a veces el arte provoca, esa sensación intensa de la vida. Entonces te puedes elevar sobre lo concreto y lo cotidiano. Pero con un tema como el que tratamos partes de que tu propia torpeza para acercarte a esa realidad tan oscura se convierte en un camino a ciegas. Las funciones que más me gusta dirigir son aquellas que sé que se pueden hacer, pero no sé muy bien cómo. Y aquí pasa eso, estamos ante una obra difícil de servir. Es muy complicado decir 'mi padre abusaba de mí', por eso el silencio es algo común entre las personas que han sufrido estas experiencias.

-¿Se puede llegar a entender lo que pasa por la cabeza de alguien que abusa sexualmente de su hijo?

-Es esa sensación de 'lo entiendo, pero no lo entiendo'. Lo que he sentido estos días es que he podido comprender un poco más cómo se siente la gente que ha sido víctima de este tipo de abusos. Lo que no he entendido nada es cómo es posible que alguien tenga la perversión de utilizar a su hija o hijo como forma de obtener placer sexual. Con esto creo que no he recorrido ni medio metro más, no he aprendido nada. Posiblemente porque sean patologías que entran en un terreno psiquiátrico. Es que no lo sé, no me lo puedo imaginar. Tengo una hija, he sentido miedo al trabajar con alguna escena. Me daba miedo solo escuchar lo que se decía en ciertos momentos. Y piensas que en la vida real hay muchos casos, que no es tan extraño. Que si se da en un 3% imaginemos de cuántas personas hablamos.

-A pesar de las palabras que le dijo Galcerán, ¿no le ha tentado aligerar utilizando algo de humor?

-Uno de los tres personaje tiene algo, sugerencias de poseer una mínima gracia. Pero intentar poner humor aquí no era un camino. Curiosamente lo que también me gusta de la función es que la mujer protagonista no va dolida por la vida, es la que pone una actitud más vital para salir y poner distancia de una realidad de la que no puede escapar. Es vitalista y sensible, no va todo el día autocompadeciéndose de su tragedia.

-Esta es la última parte de una trilogía iniciada en Tanttaka con 'Soka' y que continuó con 'La casa de la llave'.

-Es una trilogía a la que llamamos 'Contra el abuso' porque aborda tres autores y problemáticas diferentes, con realidades con las que convivimos al menos en las noticias pero de las que no queremos saber más. Trascender más allá de un titular implica ahondar en realidades muy duras y empatizar con situaciones complicadas. En 'Soka' se hablaba de un acoso escolar que deriva en una investigación a un profesor. 'La casa de la llave' es texto atípico ya que se basa en poemas de una educadora social que trabajó muchos años en casas de acogida y de emergencia para mujeres maltratadas.