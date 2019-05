¿Un fenómeno masivo irrepetible? Gaizka Izagirre, Amaia García, Mikel Sánchez y Adriana Izquierdo, en uno de los debates que organizó ayer Crossover. / PEDRO MARTÍNEZ Augurios sobre 'Juego de tronos' y el futuro de las series cerraron el festival Crossover RICARDO ALDARONDO SAN SEBASTIÁN. Domingo, 12 mayo 2019, 10:25

Con dos debates sobre 'Juego de tronos', coloquios dedicados a las mujeres de acción y a los periodistas especializados en series, más el episodio piloto de 'Success' presentado por Lorenzo Mejino, se celebró ayer la jornada final de Crossover, que cerró cinco intensos días de charlas y proyecciones.

El festival dedicado a la cultura de series televisivas terminaba su segunda edición, que se ha celebrado esta semana en San Sebastián, entre el Koldo Mitxelena y diversos espacios de Tabakalera, con un público fiel que llenó todas las sesiones, a excepción de la titulada 'Goenkaletik Go!azenera', aunque también registró una buena entrada.

El estreno de la serie de Leticia Dolera 'Vida perfecta', el jugoso diálogo entre Borja Cobeaga y Diego San José que además de divertido estuvo cargado de ideas sobre la creatividad en las series, o el encuentro entre cinco políticos locales de otros tantos partidos para hablar de series relativas a su profesión han sido algunos de los momentos más celebrados de esta edición.

Para la última jornada se dejó el tema más candente de la temporada, o de los últimos años: el final inminente de 'Juego de tronos', serie a la que solo le quedan dos capítulos para terminar, ante su creciente y ya masiva audiencia. Tres horas de metraje en el que aún puede pasar de todo: si por algo se ha caracterizado desde la primera temporada 'Juego de tronos' es por su audacia. En eso estaban de acuerdo los cuatro componentes del debate que se celebró a mediodía en la Kutxa Kultur Plaza de Tabakalera con el título de 'Juego de tronos: la conquista de Poniente', con la periodista Amaia García, la analista de guiones Adriana Izquierdo, el 'podcaster' Mikel Sánchez y el redactor y crítico de televisión Gaizka Izagirre, que actuó de moderador.

«Al principio quizás te cuesta entrar», reconocía Adriana Izquierdo pero cuando te das cuenta de que puede pasar cualquier cosa, que nadie está a salvo, es cuando te empiezas a enganchar, porque piensas que si han sido capaces de hacer eso que pasa en el capítulo nueve de la primera temporada, necesitas saber que viene después. Y la audacia con la boda roja ya fue total. Creativa, visual y narrativamente, les han dejado hacer lo que han querido. Y sin embargo, han conseguido que una fantasía épica interese a todo tipo de públicos».

También Amaia García tuvo que dedicarle un tiempo: «Al principio parece una serie de frikis, no me interesaba mucho, pero tiene una trama política que te va enganchando y quieres seguir sabiendo». Gaizka Izagirre planteaba que es una serie que de alguna manera «te ves obligado a verla, para enterarte de qué se está hablando».

Además de ser «la serie más comentada en Twitter» y la «mayor transmisión simultánea de una serie en todo el mundo», entre otros récords, 'Juego de tronos' «va más allá de la pequeña pantalla, ha puesto la televisión a la par con la narrativa cinematográfica, también en la forma de rodar», apuntaba Adriana.

Mikel Sánchez es de los que han leído los libros de George R. R. Martin, y como Adriana, valora que a medida que avanzaba la serie se haya desligado cada vez más de su referente literario: «Hay cosas que me gustan más en los libros y otras que valoro más en la serie. Son nueve años, y no es fácil que una serie te tenga enganchado tanto tiempo. Es un milagro que haya llegado hasta aquí».

Planteaba Gaizka cuál puede ser la sucesora de 'Juego de tronos' e incluso si de alguna manera puede constituir el final de una era en la ficción televisiva. «De momento no existe sucesora», afirmaba Amaia, «se dijo que iba a ser 'Westworld' pero no parece que vaya a convertirse en un fenómeno así. Pero no hay prisa, ya llegará».

Buscando la sucesora

«Todas las cadenas van a intentar repetir el formato, para empezar Disney con 'Star Wars'», apuntaba Mikel, «pero igual hay formatos nuevos, ya hemos visto el capítulo 'Black Mirror: Bandersnatch', que era interactivo, quizás el éxito en el futuro lo tienen las series inmersivas». Por ahí iba también Adriana: «La televisión ha cambiado mucho en estos nueve años. Ahora se tiende a las series más cortas, Netflix hace como mucho tres temporadas. Y ya no vemos las cosas todos a la vez, todo va a ser más efímero. Al poner toda la temporada a la vez, como hace Netflix con 'Stranger Things', la conversación sobre ella aguanta como mucho un mes».

Todos estaban de acuerdo en que 'Perdidos' creó un fenómeno «porque nos la descargábamos con el ADSL y la veíamos todos a la vez», pero 'Juego de tronos' puede ser la última que se consuma de forma simultánea tan masivamente. «Ahora el público ya está muy disperso, y los chavales consumen contenido audiovisual de forma muy diferente».