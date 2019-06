'Female Improvisational Poets', feminismoa bertsolaritzaren ikuspegitik Irujo, Artetxe, Lujanbio eta Arrieta, Nevadako kongresuan Bertsoen eta emakumeen borrokaren lotura lantzen duen liburua argitaratu du Nevadako Unibertsitateak NAIA BEGIRISTAIN Donostia Miércoles, 26 junio 2019, 16:12

Maialen Lujanbio (Hernani, 1976), Iñaki Arrieta (Hernani, 1976) eta Xabier Irujok (Caracas, Venezuela, 1967) 'Female Improvisational Poets. Challenges and Achievements in the Twentieth Century' liburua aurkeztu dute, AEBetako Nevadako Unibertsitatearekin elkarlanean. Bertsolaritzak emakumeen borrokan izan duen garrantzia aztertzen du liburuak, eta Arrietak nabarmendu duenez, «emakumeen eskubideen aldeko auzia ikuspuntu horretatik aztertzen duen lehengoa da». Hamar bat bertsolari, historialari eta ikertzaileren ekarpenak biltzen ditu liburuak, eta Nevadako Unibertsitatearen 'Center for Basque Studies' web gunean edo Amazonen dago eskuragai.

«Esperientzien eta gogoeten bilduma» bezala definitu du Lujanbiok lana, eta nabarmendu du, «bertsolaritzaren gaurkotasuna» ikuspegi akademikotik aztertzeko baliabide bat dela. Arrietak, bestalde, azpimarratu du liburuak begirada «bertsolaritzaren barrualdean eta kanpoaldean» jartzen duela, eta hortaz, bertsolarien ikuspuntua ikertzaileenarekin bateratzen duela. 'Female Improvisational Poets' Euskal kulturaren ikerketa prozesuko «beste puntu bat» dela adierazi du Lujanbiok.

2018an Elkon (Nevada, AEB) antolatu zuten 'National Cowboy Poetry Gathering' kongresuan dago lanaren iturburua. Euskaldunak eta bakeroak landu zituzten batzarrean, eta emakume bertsolariek eta 'cowboy poetry' egiten duten emakumeek izan zuten nagusitasuna. «Urteetan bai 'cowboy poetry'-a baita bertsolaritza ere gizonezkoen alorrak izan ziren», adierazi du Irujok, eta zera gaineratu du: «bi esperientzien inguruan gogoeta ugari sortu zitzaizkigun, eta liburuan hausnarketa horiek bildu ditugu».

Bertsolaritzaren, euskal kulturaren eta country musikaren ikerketa alorreko adituek hartu dute parte 'Female Improvisational Poets' liburuan. Besteak beste, Oihana Iguaran, Miren Artetxe eta Caroline Dufurrenaren pasarteak ditu lanak.

Emakumearen rolaren inguruan, liburuak ingurune kultural desberdinen arteko parekotasunak islatzen ditu. «Antzeko esperientziak partekatzen dituzte Nevadako eta Euskal Herriko emakumeek», ondorioztatu du Irujok.