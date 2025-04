«Yo soy el fantasma y mi mujer será Christine; nos eligieron juntos»

Cuando Manu Pilas supo que había sido seleccionado para encarnar a uno de los personajes más relevantes de los musicales, lo primero que hizo fue ... ir a comprar el DVD editado con motivo del 25 aniversario del estreno de 'El fantasma de la ópera'. Lo vio acompañado de su mujer Judith Tobella. Ella no lo hizo por solidaridad sino porque también había sido elegida, en su caso para la protagonista femenina Christine. «Nos presentamos juntos al casting, con nuestro bebé de seis meses en brazos, y nos enteramos a la vez», explicaba ayer el intérprete en un encuentro con prensa en Madrid, a pocas horas de salir al escenario del Teatro Albéniz de Madrid.

Cuando fue elegido, Pilas no podía estar más agradecido porque este cantante, curtido en musicales como 'Los miserables' y que se hizo famoso por poner la voz de la canción 'Bella Ciao' en 'La casa de papel', iba a ser el alternante de uno de sus ídolos en la profesión: Gerónimo Rauch. «Debido al esfuerzo físico y de voz que requiere un musical, un mismo papel necesita varios intérpretes y alternar con Gerónimo era lo mejor que me podía pasar profesionalmente hablando». En la gira, por lo menos hasta septiembre que será cuando lleguen a Barcelona, va a ser el único fantasma.

Así que este verano aparecerá en el escenario de los teatros donde se representa el musical con su pareja. «Judith no hace más que recordarme lo afortunados que somos y tiene toda la razón. En cambio yo le tengo que decir que en el escenario me bese con más pasión, que estamos casados y que no hace falta que sea tan recatada». Más en serio, afirma que «habría que destacar más el papel de Christine, yo creo que es la verdadera protagonista».

Manu Pilas, que también es integrante del grupo a capella vizcaíno Primital Brothers, empieza a hablar de su papel en 'El fantasma de la ópera' y no tiene fin, «y eso que me tengo que cortar mucho para no desvelar momentos muy importantes de la obra».

El fantasma es un personaje «bombón» para cualquier intérprete de musicales, «pero que también requiere mucho esfuerzo porque tiene registros con mucho falsete y otros muy graves». Puesto a elegir si habla de voz se queda con el final del primer acto «con momentos muy suaves e íntimos». Y no se frena al referirse al momento que más le cuesta: «Se trata del truco final. Le tengo una manía...».