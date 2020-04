Fallece a los 81 años el pintor José Luis Zumeta José Luis Zumeta ante uno de sus cuadros en la galería Ekain de Donostia en junio del año pasado. / Arizmendi El cuerpo sin vida del fundador del Grupo Gaur ha sido encontrado esta mañana por un familiar en su casa de Donostia ALBERTO MOYANO San Sebastián Jueves, 23 abril 2020, 18:58

El pintor José Luis Zumeta, fundador del grupo Gaur, ha sido encontrado hoy muerto por un familiar en su casa del barrio de Gros, en San Sebastián. Zumeta, que había cumplido 81 años el pasado domingo, ha cultivado tanto el expresionismo abstracto como el arte figurativo a lo largo de una dilatada carrera que le ha llevado a situar su obra en los principales museos del País Vasco, como el de San Telmo en San Sebastián, el Museo de Bellas Artes de Bilbao y el Artium de Vitoria-Gasteiz.

A falta de conocerse las causas de su fallecimiento, Zumeta mantenía una notable actividad tanto social –era frecuente verle por el barrio de Gros– como artística. Una de sus últimas exposiciones fue el pasado año en la Galería Ekain de Donostia. Su propietaria, Rita Unzurrunzaga, se mostraba poco después de conocer la noticia profundamente afectada por la muerte de «un grande y un gran referente» del arte vasco.

Nacido en Usurbil el 19 de abril de 1939, José Luis Zumeta fue uno de los fundadores en 1965 del Grupo Gaur, junto con Jorge Oteiza, Eduardo Chillida, Rafael Ruiz Balerdi, Remigio Mendiburu, Sistiaga, Amable Arias y Néstor Basterretxea. Dos años después ganó el primer Premio de Pintura Vasca con su 'Homenaje al Guernica de Picasso'.

A partir de ese momento, su creatividad artística se mantiene constante, más allá de los altibajos del mercado, y su obra se expone en Alemania, en Francia, Chequia, así como en numerosas ciudades españolas. Su obra trascendió el ámbito de los aficionados al arte a través de las portadas que realizó para discos de Mikel Laboa.

Aunque residía en Gros, Zumeta disfrutaba trabajando en su estudio de Usurbil. Con motivo de la inauguración de la muestra del pasado año en Galería Ekain, el pintor reconocía que «todos estos cuadros están hechos en Usurbil. Yo soy artista de taller». Su cuerpo será incinerado hoy en Donostia.

La obra de Zumeta, personal y reconocible, se caracterizaba por el uso de los colores, algo que él mismo reconocía. «Jugar con el color no me cuesta, me sale sin problemas, no lo pienso», decía en una entrevista a este periódico con ocasión de una de sus últimas grandes exposiciones, la que acogió Irun en 2016. «Soy bastante vago, pero como esto me gusta, soy disciplinado. Si dejo de pintar, me deprimo», decía en aquella ocasión pese a su ingente producción que ha continuado hasta el último momento.

En los últimos años se mantuvo en plena actividad, protagonizando diversas exposiciones. La última en Donostia estuvo abierta en junio y julio del año pasado en la galería Ekain, donde mostró trece óleos, seis témperas y cuatro acuarelas. En todas aquellas pinturas – que definió como «fruto del momento mismo»– persistía su inclinación por los colores vivos y esos negros con los que marcaba las formas de abstracción. «Todas las obras son diferentes pero el estilo es el mismo. Es mi nota personal», explicaba el pintor en la presentación de la muestra.

El pintor usurbildarra rememoraba para este periódico su «hilo conductor, que tiene que ver mucho con el azar y el momento. No hay una idea previa ni un concepto, no hay mensaje, va surgiendo paso a paso, vas manchando, llenando, ordenando y al final vislumbras un camino y lo sigues. Casi siempre la misma obra es la que te va diciendo por donde tienes que ir a parar. Todo es espontáneo y de alguna forma subjetivo y azaroso».

Para Zumeta cada uno de sus cuadros es distinto. «Todas las obras que hago son diferentes. El estilo es el mismo porque esto no lo puedo variar. Es lo más importante de un artista. Sin estilo no habría diferencia entre autores, Rembrandt sería igual que Velázquez. Hay que buscar siempre la nota personal, y después de tantos años, yo ya estoy hecho», decía.

«No tiene importancia lo que yo veo en el cuadro. Cada uno lo ve como le da la gana. No vale nada dar una explicación del cuadro. No soy capaz de racionalizar lo que quiero decir con un cuadro», explicó Zumeta.

En aquella ocasión, ya con 80 años, comentó que trabajaba habitualmente con «la tableta», aunque reconocía que «las nuevas formas artísticas son ya muy difíciles». «Lo poco que hago es con el iPad, con la que trabajo para hacer bocetos o ideas. Pero soy muy torpe, para estas cosas no me pongo al día», explicaba.

Condolencias

Las condolencias de entidades culturales y autoridades no se han hecho esperar. El consejero vasco de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria, ha lamentado el fallecimiento del pintor, del que ha destacado su aportación a la renovación de la cultura y el arte vasco, y su «peso en el imaginario colectivo de la sociedad vasca». «José Luis Zumeta estuvo presente en los principales movimientos artísticos vascos a partir la segunda mitad del siglo pasado. Estuvo en Gaur y en Ez dok Amairu. Le vimos junto a Oteiza, Chillida y Basterretxea. Y también junto a Laboa y Joxean Artze. Expuso en San Telmo, el Bellas Artes de Bilbao y Artium, pero también en Alemania, Chequia y Nueva York. Se nos ha ido, por tanto, una de las figuras claves en la renovación de la cultura y el arte vasco. Una figura con una influencia significativa en el imaginario colectivo. Goian bego», ha señalado el consejero.

También el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, ha lamentado la muerte del artista y ha destacado que es miembro de una generación que dio «forma y estética al alma vasca». A través de las redes sociales, Olano ha destacado que Zumeta «es miembro de una generación que ha dado forma y estética al alma vasca». El máximo responsable foral de Gipuzkoa ha asegurado que Zumeta «dejará una huella de gran color y vida en nosotros», al tiempo que ha manifestado que «su pasión renovadora nos acompañará mucho tiempo».

El diputado de Cultura, Harkaitz Millán, ha lamentado también el fallecimiento, con el que «Gipuzkoa pierde a una referencia del arte y la cultura vasca». El responsable de cultura ha subrayado la importante contribución del artista para popularizar y divulgar el arte contemporáneo: «todos recordamos las portadas de los discos de Laboa y de algunos libros, cuyo trazo e inconfundibles colores nos acercaron al arte contemporáneo y nos hicieron apreciarlo». «Con Zumeta se va un estilo único y personal en su obra y su pintura, que es lo que define y caracteriza a un gran artista y creador».

Su antecesor en el cargo y actual delegado del Gobierno en Euskadi, Denis Itxaso, ha enviado un fuerte abrazo a los familiares y amigos del fallecido, así como a todos aquellos que aman las obras de arte. «Magnífico artista del abstracto que ilustró múltiples libros y portadas de discos. Descanse en paz», señala Itxaso en sus condolencias.

El Museo San Telmo de San Sebastián, Chillida Leku, el grupo musical Berri Txarrak, el músico Fermín Muguruza, el partido Equo-Berdeak, el centro de patrimonio Gordailua y numerosas galerías de arte vascas también se han unido a las expresiones de dolor por la muerte de Zumeta recogidas en las redes sociales, al igual que el Ayuntamiento de su localidad natal, Usurbil.

