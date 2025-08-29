Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Carlos Bizcarrondo, en un imagen tomado en 2010 en la galería Ekain, en la exposición colectiva en la que participaron los fundadores del grupo UR. Michelena

Fallece el pintor Carlos Bizcarrondo a los 90 años de edad

Hijo de la pintora Mari Paz Jiménez y biznieto del bertsolari Bilintx, perteneció al grupo Ur de pintura

Itziar Altuna

Itziar Altuna

San Sebastián

Viernes, 29 de agosto 2025, 11:10

El artista Carlos Bizcarrondo Jiménez falleció este pasado jueves a los 90 años de edad. Hijo de la destacada pintora Mari Paz Jiménez y biznieto ... del bertsolari Bilintx, nació en Madrid en 1935, aunque a los diez años su familia se instaló en San Sebastián. Pintor autodidacta, perteneció al grupo Ur de pintura que conformaron a mediados de los años sesenta Javier Arocena, José Gracenea, Alejandro Tapia y el propio Bizcarrondo. Todos ellos tenían en común una especial manera de entender la pintura paisajística. Durante los diez años que el grupo se mantuvo vivo, realizaron alrededor de treinta exposiciones en toda España y su obra tuvo un reconocimiento notable.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Bizkaia
  2. 2 El restaurante de San Sebastián que entra por sorpresa en la Guía Michelin: «Si buscas algo diferente, tienes que acercarte»
  3. 3 El futbolista guipuzcoano que se llevó de fiesta a los jugadores del Athletic Club por su cumpleaños
  4. 4 El extraño fenómeno que ha multiplicado por diez la presencia de pulpos en Reino Unido y está arruinando a los pescadores
  5. 5 Herido grave un motorista tras chocar con un coche en Deba en la N-634
  6. 6

    Polémica decisión de un alcalde navarro por eliminar las ayudas a la natalidad a los emigrantes
  7. 7 El cuatro veces ganador del Tour, Chris Froome, grave y con diversas fracturas tras sufrir una fuerte caída
  8. 8

    Sancionan al Zmare con 170.857 euros por dedicar a hostelería más espacio del autorizado
  9. 9

    Pradales afea a Moreno Bonilla las críticas por el reparto de menores y desvela que le llamó para pedirle más colaboración
  10. 10 El viaje de dos jóvenes vascos de San Sebastián a París en patinete llega a su fin: «La Torre Eiffel nos recibe brutal»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Fallece el pintor Carlos Bizcarrondo a los 90 años de edad

Fallece el pintor Carlos Bizcarrondo a los 90 años de edad