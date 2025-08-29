Fallece el pintor Carlos Bizcarrondo a los 90 años de edad
Hijo de la pintora Mari Paz Jiménez y biznieto del bertsolari Bilintx, perteneció al grupo Ur de pintura
San Sebastián
Viernes, 29 de agosto 2025, 11:10
El artista Carlos Bizcarrondo Jiménez falleció este pasado jueves a los 90 años de edad. Hijo de la destacada pintora Mari Paz Jiménez y biznieto ... del bertsolari Bilintx, nació en Madrid en 1935, aunque a los diez años su familia se instaló en San Sebastián. Pintor autodidacta, perteneció al grupo Ur de pintura que conformaron a mediados de los años sesenta Javier Arocena, José Gracenea, Alejandro Tapia y el propio Bizcarrondo. Todos ellos tenían en común una especial manera de entender la pintura paisajística. Durante los diez años que el grupo se mantuvo vivo, realizaron alrededor de treinta exposiciones en toda España y su obra tuvo un reconocimiento notable.
Tal y como recordaban hace unos años los componentes del grupo, «nosotros éramos un grupo libre que no funcionaba con ninguna base teórica, ni postulados estéticos, ni nada de eso». Frente al grupo Gaur, «con artistas algo más mayores y, por supuesto, más reconocidos, que se movían en estilos de vanguardia», lo que unía al grupo UR era la manera que tenían sus cuatro componentes de «simplificar el paisaje». En aquel momento, a mitad de los sesenta, se pintaba un paisaje muy realista y «nosotros lo simplificábamos».
Bizcarrondo participó en multitud de exposiciones tanto colectivas como individuales. Sus primeras muestras datan de 1953 en adelante en Círculo Cultural, Ateneo Guipuzcoano o en las Salas Aranaz-Darras de la capital donostiarra. En solitario expuso en Caja Madrid (Madrid) en 1990; en la donostiarra Galería Olaetxea (1993); en la Galería Berta Belaza de Bilbao (1996); en el Centro Cultural de Madrazo de Santander (1999); en las Salas kutxa Boulevard de Donostia (2000) o en la Sala Nájera de Madrid (2002).
En 2024, dos exposiciones, una en la sala Kutxa y otra en la galería Ekain reivindicaron la figura de la pintora Mari Paz Jimenez, «la hermana mayor» del grupo Gaur, fallecida en 1975 tras una intensa vida. Su hijo Carlos se mostró contento de ver que las obras de su madre salían otra vez al encuentro del público.
