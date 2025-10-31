Fallece la locutora guipuzcoana María Jesús Garijo La histórica voz de Radio San Sebastián y Herri Irratia, de 92 años, asistió hace dos semanas a la gala del centenario de la emisora donostiarra

Alberto Moyano San Sebastián Viernes, 31 de octubre 2025, 18:06

Apenas dos semanas después de asistir a la gala de celebración de los cien años de Radio San Sebastián, la locutora donostiarra María Jesús Garijo Igareta ha fallecido hoy a los 92 años de edad. Garijo se convirtió en una de las voces de referencia de la radio guipuzcoana y en una pionera de este medio. Atrás deja una amplia trayectoria y una vida entregada a la radio», señalaban sus compañeros en la emisora.

De vocación precoz, Garijo se inició en la radio a los siete años, cuando entró a formar parte del reparto infantil que Radio San Sebastián creó en 1940. Allí participó en programas de teatro radiofónico, en jornadas que según evocaba años más tarde, se convertían en «el mejor día de la semana».

Ya en la edad adulta, se inició en la publicidad directa a través de las llamadas 'guías comerciales', a la vez que se convertía en una de las primeras mujeres en ejercer como técnica de sonido. Tras años de trayectoria profesión, María Jesús se consolidó como una de las voces, más importantes de la radio junto a figuras como Petrita Tamayo y Eli Bueno.

Según rememora Coro Tellechea en la web de Radio San Sebastián a modo ilustrativo sobre las costumbres sociales de aquella época, Garijo recordaba en una de sus entrevistas con motivo del centenario de Radio San Sebastián que «cuando se casó, tuvo que dejar la radio, algo que era habitual en su tiempo para las mujeres que trabajaban en el medio».

Volvió en 1960 pero esta vez en Radio Popular. La vida de María Jesús Garijo corre en paralelo a la evolución de la propia radio en España, conla llegada del magnetófono, las transistores de pilas y la transformación de las voces habituales en un acompañamiento en los hogares. «La trayectoria de esta locutora forma parte de la memoria de la emisora y de la radio local guipuzcoana. Su voz, sus recuerdos y su experiencia retratan una época de la radio en España, así como los desafíos a los que se enfrentaron las mujeres profesionales en el medio», concluye Tellechea.