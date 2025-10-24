Fallece a los 55 años Esther Uria, actriz e investigadora en pedagogía y teatro de Errenteria La profesora decía que ser actriz y docente le sirvió para conocer la «riqueza de mirar la realidad de otra manera»

Tras una rápida enfermedad Esther Uria falleció este jueves a los 55 años en el Hospital Donostia. Atrás queda una intensa carrera como actriz que comenzó con la obra 'La cacatúa verde', dirigida por Mario Gas en un montaje de la escuela Antzerti, donde se licenció en Arte Dramático. Trabajó en obras de teatro como 'La importancia de llamarse Ernesto' o 'Como agua para chocolate'. En televisión participó en producciones de ETB como 'Euskolegas' y 'Pilotari': también en series como 'Amistades peligrosas' (Cuatro) y 'El doctor Mateo' (Antena 3).

En 2008 decidió aparcar su trabajo como actriz para retomar los estudios, en una diplomatura con Premio Extraordinario en Educación Especial y la licenciatura con Premio Fin de Carrera en Psicopedagogía. En 2012 hizo un Máster de Formación de Profesorado en Secundaria y presentó el trabajo sobre el teatro como estrategia pedagógica en las aulas. En 2014 obtuvo una beca para su tesis sobre el teatro como herramienta pedagógica para fomentar la convivencia en secundaria. Parte de la tesis la realizó en la Universidad Victoria, de Canadá, donde trabajó en la investigación basada en las artes.

En 2018 se doctoró en la EHU con la tesis 'Diseño, desarrollo y evaluación de un programa basado en las técnicas del sistema teatral para el fomento de la convivencia positiva en el alumnado de secundaria del País Vasco'.

Teatro y pedagogía han ido desde entonces de la mano en su carrera, tanto que escribió una obra de teatro para la tesis y la utilizó en la exposición ante el tribunal. «El teatro me permitió poner en escena las diferentes voces protagonistas de la investigación. En la obra recogí todo el proceso de la investigación y aspectos subjetivos como mi propio viaje», explicó a este diario en 2018.

Decía Esther Uria que mezclar teatro y la enzeñanza le aportaba «la riqueza de mirar la realidad de otra manera. Ya cuando era estudiante no podía evitar ver las clases como un espectáculo. Los profesores tienen mucho de actores: han de saber hablar, dirigirse a un público y que les entiendan».

En uno de sus últimos trabajos como actriz, 'Cada día es sólo una vez al día', creado en 2013 con su pareja, el miembro de los Golden Apple Quartet Edu Errondosoro, la actriz ofreció «la experiencia de una mujer que sabe que lo mejor es empezar por reírse de uno mismo. No nos lamentemos del pasado, tenemos el presente y una forma muy positiva de vivirlo es empezar a vivir con humor reflexivo. Vivamos el presente con humor y amor».