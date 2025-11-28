Exposiciones, conciertos y convocatorias de Kutxa Fundazioa en Diciembre

Viernes, 28 de noviembre 2025, 06:26 Compartir

Kutxa Fundazioa, a través de su compromiso con la cultura, la educación, la investigación y el bienestar social, organiza y promueve una amplia variedad de actividades y convocatorias dirigidas a diferentes públicos. A lo largo del año, la fundación pone en marcha programas, talleres, exposiciones y eventos destinados a fomentar la participación activa de la sociedad en diversos ámbitos.

Además, Kutxa Fundazioa gestiona convocatorias para apoyar iniciativas y proyectos que contribuyan al desarrollo cultural, social y científico en su entorno. Estas convocatorias están abiertas a instituciones, entidades y personas físicas que deseen presentar propuestas en áreas como la cultura, la innovación social, la sostenibilidad y el bienestar comunitario.

Aquí tienes la agenda de Kutxa Fundazioa de diciembre.

Exposiciones

Maider López - Ukitu

La artista Maider López (San Sebastián, 1975) desarrolla su trabajo interviniendo en el espacio público y la arquitectura. Sus obras requieren a menudo de la participación del espectador al que involucra haciéndole parte de un espacio sutilmente alterado. Su obra ha sido ampliamente expuesta nacional e internacionalmente, por ejemplo, en las Bienales de Venecia (2005), de Sharjah (2009) o de Estambul (2013).

- Sala Kubo - del 24 de octubre al 1 de febrero.

- Visitas comentadas: 17:30 (euskera) y 18:30 (castellano), gratis, previa inscripción.

Lo admirable de Gipuzkoa (Azaroak 21 - Martxoak 1)

Kutxa Fundazioa presenta Lo admirable de Gipuzkoa, una exposición de María Azkarate, Peter Bialobrzeski, Dragana Jurišić y Lobo Altuna, comisariada por Ramón Esparza. Con motivo de los actos conmemorativos del milenario de la primera mención escrita del nombre de Gipuzkoa —Ipuscua, en la grafía de 1025— impulsado por la Diputación Foral de Gipuzkoa, Kutxa Fundazioa presenta Lo admirable de Gipuzkoa, una exposición colectiva de cuatro fotógrafos con la mirada crítica y contemporánea a la sociedad actual, la vasca, a mil años de esta fecha conmemorativa.

- Kutxa Fundazioa Artegunea (Tabakalera), del 21 de noviembre al 1 de marzo

- Visitas comentadas: Domingos a las 17:30 (euskera) y a las 18:30 (castellano).

- Taller familiar: Nuestro mapa, sábado 27 de diciembre a las 11:30 (euskera). Dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años, acompañados de una persona adulta.

Kutxa Fundazioa Kluba - Tabakalera

San Sebastián desaparecido | Berta Echeberria

Presentación del libro San Sebastián desaparecido a cargo de su autora, Berta Echeberria, y del historiador Félix Luengo.

3 diciembre 2025, miércoles a las 18:30 h. Entrada libre. Aforo limitado.

Julen Portillo + Maria Blanco - Monólogos

Actuación de los monologuistas Julen Portillo y Maria Blanco. En este ciclo invitaremos a humoristas vascas y vascos a Kutxa Fundazioa Kluba, convirtiendo la sala en probador y ofreciendo espectáculos de media hora de duración. De esta manera ponemos en valor nuestra lengua, el euskara, también en el campo del humor.

Jueves, 11 de diciembre de 2025 a las 20:00 h. - Entrada anticipada 6€ | taquilla 8€

Hermana Furia

Con un mensaje directo y sin concesiones, Hermana Furia reivindica la libertad y la resistencia, consolidándose como una de las voces más potentes del rock en castellano.

Sábado, 13 de diciembre de 2025 a las 20:00 h - Entradas: 15 € (anticipada) / 18 € (en taquilla).

Caballos Yonkis

Caballos Yonkis es un proyecto musical creado en Donosti por el músico, compositor y cantante Pedro Gracia Pérez de Viñaspre (Havoc, Nacho Vegas) y el productor Iñaki de Lucas (La Buena Vida, El Columpio Asesino, Rafael Berrio). Ander Vildósola y Jaime Nieto (El Columpio Asesino, We are Standard) completan esta formación estelar.

Viernes, 19 de diciembre de 2025 a las 20:00 h. - Entradas: 12 € (anticipada) / 15 € (en taquilla)

Convocatorias

Ayudas a iniciativas sociales y/o culturales para 2026

Esta convocatoria de ayudas tiene como finalidad apoyar económicamente la acción social y cultural que realizan entidades sin ánimo de lucro de Gipuzkoa, intentando llegar a un número amplio de entidades, cuyas propuestas, en forma de servicios o iniciativas, respondan a necesidades/retos vinculados con las prioridades estratégicas de Kutxa Fundazioa: activar el compromiso ecosocial e implicación de las personas y entidades guipuzcoanas en la consecución de la Agenda 2030.

Plazo de inscripción del 28 de octubre al 5 de diciembre.

Premios Literarios Kutxa Fundazioa Donostia 2026

Los Premios Literarios Kutxa Fundazioa Donostia que convoca y concede Kutxa Fundazioa en su 58 edición tienen como objetivo fomentar la creación y difusión literarias.

El plazo de inscripción finaliza el 10 de diciembre.

Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián y Gipuzkoa

El Boletín se edita en el primer semestre de cada año, presentándose en mayo o junio. Por ello, la fecha límite para presentar los trabajos será el 15 de febrero de cada año.Los artículos se presentarán telemáticamente, a través de la página web de Kutxa Fundazioa. Los artículos para la sección de Estudios no podrán incluir el nombre de las personas autoras, pues serán evaluados de forma anónima. Para Miscelánea y Notas, sí deberán incluir los nombres.

El plazo de inscripción finaliza el 15 de febrero.

Otros

Catálogo de cartografía de Gipuzkoa 1529-1936 | Javier Maritxalar

Presentación la obra Catálogo de cartografía de Gipuzkoa 1529-1936, del historiador Javier Maritxalar. El trabajo es resultado de una exhaustiva investigación realizada en 233 archivos de instituciones repartidas por cuatro continentes.Entre las piezas reunidas se incluyen mapas hasta ahora desconocidos, como los planos del área de Donostia y de la costa guipuzcoana localizados en la Universidad de Yale, un hallazgo de gran relevancia para la historia de la cartografía.

Jueves, 11 de diciembre a las 18:00 - Museo Zumalakarregi deOrmaiztegi.

National Gallery of Art

Kosmos. Estaciones: Invierno

En esta sesión en directo hablaremos de la estación del invierno. Mostraremos cuales son las estrellas y constelaciones visibles más brillantes en esta época en el cielo, así como dónde localizar los planetas visibles a simple vista. También os comentaremos los fenómenos astronómicos más destacados en esta estación.

Sábado, 13 de diciembre de 2025 18:00, castellano - Eureka!Zientzia Museoa

Matinée de Miramon 5: Bilboko Koral Elkartea

Concierto de la Temporada 25 -26 del ciclo de cámara de Euskadiko Orkestra. Las Matinées de Miramon llevan 34 temporadas brindando una alternativa de calidad al sonido sinfónico de la gran formación, con un formato ligero y próximo al público. El ciclo de cámara de la orquesta cuenta desde su creación con el apoyo de Kutxa Fundazioa.

Sábado, 13 de diciembre de 2025 a las 11:00 h - Miramon Pasealekua, 124, Donostia

Matinée de Miramon 6: El sonido del silencio

Concierto de la Temporada 25 -26 del ciclo de cámara de Euskadiko Orkestra. Las Matinées de Miramon llevan 34 temporadas brindando una alternativa de calidad al sonido sinfónico de la gran formación, con un formato ligero y próximo al público. El ciclo de cámara de la orquesta cuenta desde su creación con el apoyo de Kutxa Fundazioa.

Sábado, 20 de diciembre a las 11:00 h - Miramon Pasealekua, 124, Donostia

Kosmos. El cielo del mes: Los planetas del Sistema Solar

Sesión de planetario comentada en la que hablaremos sobre los ocho planetas que tiene nuestro Sistema Solar. Explicaremos sus características y sus diferencias. Conoceremos sus particularidades y los principales satélites que los acompañan.

Domingo, 28 de diciembre a las 12:30 euskera y 13:30 castellano - Eureka!Zientzia Museoa