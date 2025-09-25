Expertos en 'doblar' escenarios de cine cuentan sus secretos El Instituto de Arquitectura organiza esta tarde un encuentro con profesionales que analizan localizaciones de películas en Euskadi y Castilla y León

Iker Elduayen Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00

¿Puede una calle de Burgos transformarse en el Lejano Oeste? ¿O una estación de tren en Soria hacer las veces de la gélida Rusia de 'Doctor Zhivago'? El encuentro que se celebra esta tarde en Donostia tiene una respuesta afirmativa para estas y muchas más preguntas. El encuentro 'Destinos doppelgänger: el doblaje de localizaciones en el cine' acoge esta tarde, a las 18.00 horas, en la sede del Instituto de Arquitectura de Euskadi (IAE), una cita que promete desvelar los secretos de algunos de los escenarios más insospechados del cine rodado en España.

La jornada reunirá a cuatro especialistas del mundo audiovisual y la arquitectura para analizar cómo ciertas localizaciones —especialmente en Euskadi y Castilla y León— se han convertido en escenarios camaleónicos, capaces de representar lugares muy distintos a los que realmente son. El evento, organizado por el IAE con la colaboración de la Castilla y León Film Commission, busca también mostrar cómo la arquitectura puede funcionar como narrativa cinematográfica más allá de su valor funcional o estético.

Este fenómeno, conocido como doblaje de localizaciones o destinos doppelgänger, tiene una larga tradición en el cine internacional. Desde las películas de Orson Welles hasta las de Woody Allen, pasando por los legendarios wésterns de Sergio Leone, numerosos cineastas han encontrado en la geografía española un plató inesperado y versátil. No es solo una cuestión de economía de rodaje; también lo es de estética, clima, luz y capacidad de evocación.

Algunas localizaciones se han vuelto incluso habituales, una especie de 'actores secundarios' reconocibles para quienes saben mirar más allá del encuadre. El objetivo del encuentro es sacar a la luz ese valor oculto de la arquitectura como herramienta narrativa, capaz de sostener mundos que no existen y épocas que nunca pisaron nuestras ciudades.

Cuatro especialistas

Entre los participantes, destaca la intervención de Kristine Guzmán, directora de Castilla y León Film Commission, quien explicará cómo Orson Welles recurrió a escenarios de esa región para recrear el Londres medieval en 'Campanadas a medianoche'. Le seguirá Sergio García, de la Asociación Cultural Sad Hill, que desgranará cómo Burgos se convirtió en el salvaje oeste de 'El bueno, el feo y el malo', de Sergio Leone. El director y académico Víctor Matellano detallará cómo Soria sirvió de sustituto a la Rusia imperial de 'Doctor Zhivago', en la célebre adaptación de David Lean y el localizador vasco Gorka Askasibar compartirá su trabajo en filmes como Rifkin's Festival de Woody Allen o la serie Patria, y su mirada sobre los paisajes de Euskadi como espacios transformadores. La entrada al encuentro es gratuita, pero es necesario inscribirse previamente escribiendo a contact@eai.eus.