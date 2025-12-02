Una experiencia artística para reflexionar sobre la identidad vasca y el papel del euskera El espectáculo 'EzBerdin Berdinak' diseñado por Eusko Ikaskuntza junto al grupo Kukai Dantza Taldea concluirá su gira en Tabakalera los días 19 y 20 de este mes

Ana López, concejala de Cultura, Karmele Segura, representante de Caja Laboral, Ana Urkiza, presidenta de Eusko Ikaskuntza, y Yosu Arraiz, director de Estrategia de la Diputación, esta mañana en la sede de Eusko Ikaskuntza en Donostia.

Itziar Altuna San Sebastián Martes, 2 de diciembre 2025, 14:40 Comenta Compartir

¿Qué significa ser euskaldun hoy? ¿Y mañana? ¿Cómo vivimos la diversidad? ¿Qué rol jugará el euskera en el futuro? A estas preguntas quiere dar respuesta 'EzBerdin Berdinak', un espectáculo «no al uso», ya que a través del arte busca despertar en el público la reflexión sobre la identidad vasca contemporánea.

Esta propuesta se estrenó el pasado mes de octubre en Bilbao, y concluirá su gira por las capitales vascas en Donostia, en concreto, en el patio de Tabakalera los días 19 y 20 de diciembre a las 19.00 horas. El aforo será reducido (unas 300 personas) y las entradas se pueden adquirir a través de la web de Eusko Ikaskuntza. Tal y como ha detallado la presidenta de la entidad, Ana Urkiza, 'EzBerdin Berdinak' es una «reflexión creativa» diseñada junto con el grupo Kukai Dantza Taldea, en el que participan artistas de distintas disciplinas de todo el País Vasco, unos 60 en total que han colaborado en este proyecto.

En cada ciudad la propuesta varía y se presenta una versión adaptada, en el que se integran artistas locales. En el caso de Donostia junto a los bailarines de Kukai participarán Leire Vargas, Xabi Solano, Vazkez, Sunita, Mixel Etxekopar, Iñaki Diegeuz, La Pulga y representantes de la Escuela de Arte Popular de Errenteria, «además de alguna otra sorpresa» que no se desvelará hasta el mismo momento, tal y como ha adelantado Ana Urkiza.

El público que asista se encontrará con un espectáculo participativo y en movimiento, que lo contemplará de pie, mezclándose entre artistas y se irá desplazando entre diferentes escenas y puntos de conversación. Al finalizar, se creará un espacio para la conversación y la reflexión, donde los asistentes podrán realizar sus aportaciones.

En la rueda de prensa en la que se ha presentado el espectáculo diseñado para Tabakalera, junto a Ana Urkiza han estado presentes Yosu Arraiz, director de Estrategia de la Diputación, Ana López, concejala de Cultura del Ayuntamiento de San Sebastián, y Karmele Segura, representante de Caja Laboral. Todos han coincidido en destacar la oportunidad que ofrece esta propuesta artística para reflexionar sobre quiénes somos, cómo convivimos y el lugar que ocupa el euskera en nuestra sociedad.

