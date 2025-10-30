Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Euskaltzaindia

'Euskera Ikerketa Aldizkaria'-ren 2025eko bigarren zenbakia, kalean

Euskaltzaindiak zortzi ikerketa artikulu, bi ohar eta liburu aipamen bi bildu ditu bertan

I. M.

Osteguna, 30 urria 2025, 14:30

Comenta

Euskaltzaindiak 'Euskera Ikerketa Aldizkaria' argitalpenaren 2025eko bigarren zenbakia plazaratu du (lehenengoa apirilean plazaratu zen), eta zortzi ikerketa artikulu, bi ohar eta liburu aipamen bi bildu ditu bertan. Zenbaki berrian, besteak beste, Ipar Euskal Herriari lotuta landuak, hala nola hizkuntza-politikan demolinguistika ezartzeak egin ditzakeen ekarpenak jaso dira; baita 1940tik egundainoko poesiaren argi-itzalak; Nafarroa Behereko (Ortzaize) noketaren higatzea, eta Lapurdiko eta inguruko gazteen ahozko euskara informala ere.

Euskal hizkeren erritmoa jorratu duen azterlana ere bildu da argitalpenean, eta baita Lehen Hezkuntzari begira taxututako beste bi lan ere: bata, aisialdi antolatua eta euskararen hizkera informala uztartu dituena, eta bestea, lagunarteko hizkera ikastolako langaitzat hartu duen ikerketa. Etnolinguistikari ere leku eman dio zenbaki berriak, hilabeteei buruzko artikulua jasoz.

Orobat, 'Oharrak' atalean, Ander Manterola bizkaitar etnografoaren ibilbidea eta hizkuntza menperatuen gainean katalanaren ikuspegitik egindako hausnarketa ironikoa dago, eta liburu aipamenetan, batetik aragoieraren egoeraz, eta bestetik, termodinamika literaturan inplementatzeak ekar lezakeen onuraz gogoeta egin da.

'Euskera Ikerketa Aldizkaria' argitalpenaren aurrekari gisa, 'Euskera' Euskaltzaindiaren agerkari ofiziala izan da 1920tik 2022ra bitartean, eta 2023tik aurrera bi argitalpen dira: batetik, 'Euskera Ikerketa Aldizkaria' eta bestetik, 'Euskaltzaindiaren Buletina'.

Lehenak, Akademiaren lan esparruetako ikerketa artikulu originalak, liburu aipamenak eta antzekoak jasotzen ditu, eta paperean eta euskarri informatikoan argitaratzen da; bigarrenak, Euskaltzaindiaren lana eta bizitza akademikoa biltzen ditu eta modu elektronikoan argitaratzen da.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pareja de novios deberá pagar 13.000 euros tras seis años de batallas judiciales por su boda
  2. 2 Muere una donostiarra de 41 años en un accidente de tráfico en Olite
  3. 3 Desahucian a once personas, entre ellas un niño y una embarazada, que vivían subarrendadas en una casa en Egia
  4. 4 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  5. 5

    «Pagábamos 600 euros de alquiler al mes por habitación, pero era una estafa y nos han desahuciado»
  6. 6 Cristina Inés, tras su década con cáncer y perder a su hija: «La vida me ha vuelto a dar con la mano abierta»
  7. 7 La estafa a un corredor de la Behobia - San Sebastián 2025: «Estaba buscando un dorsal, lo pagué y me empezó a poner excusas»
  8. 8

    La nueva plaza Xabier Zubiri de Donostia se abre a los peatones tras las obras del Topo
  9. 9 La tradición que Karlos Arguiñano no perdona en Zarautz: «Me gusta»
  10. 10 La única pizza de Gipuzkoa que competirá por ser la mejor de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 'Euskera Ikerketa Aldizkaria'-ren 2025eko bigarren zenbakia, kalean

&#039;Euskera Ikerketa Aldizkaria&#039;-ren 2025eko bigarren zenbakia, kalean