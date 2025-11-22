Anjel Lertxundi
Euskal literaturak izan duen idazle oparoenetako eta erreferente, bere ibilbidea aitortuko dute gaur Kutxa Fundazioa Irun Literatura Sariek
Donostia
Larunbata, 22 azaroa 2025, 01:00
Helduentzako zein haur eta gazteentzako literaturan ale oparoak eta ederrak utzi ditu Anjel Lertxundik (Orio, 1948), euskaraz zein gaztelaniaz, baina «orain ez dut nire burua imajinatzen beste nobela bat idazten», dio. Orotara 50etik gora literatur lan argitaratu ditu esparru oro jorratuz –nobela, ipuinak, itzulpenak, saiakerak, haur- eta gazte-literatura–, lehena 1970ean 'Hunik arrats artean' eta azkena 'Berbelitzen hiztegia' saiakera 2024an. Berrogeita hamabost urtetako ibilbidean hainbat sari jaso ditu, besteak beste Literaturako Euskadi Saria 'Argizariaren egunak' eleberriarekin eta Haur eta Gazte Literaturakoa 'Haltzaren muinoa' albumarekin, edo Kritikaren Sari Nazionalak 1983an eta 1991n 'Hamaseigarrenean, aidanez' eta 'Kapitain frakasa' nobelekin. 2010ean 'Eskarmentuaren paperak' lanagatik Saiakera Sari Nazionala eskuratu zuen. Gaur beste aitorpen bat jasoko du, Kutxa Fundazioa Irun Literatura Sariek bere ibilbideari aitortza egingo baitiote.
– Zure ibilbide oparoa aitortzen duen saria jasoko duzu gaur. Atzera begira, nola gogoratzen dituzu zure lehen pausuak literaturan?
– Bai, ibilbide luzea izan da... Gogoratzen dut 13 edo 14 urterekin idazten nuela, poesia, eta gaztelaniaz. Euskaraz beranduago hasi nintzen, 17 urterekin edo, baina poesia ez dut euskaraz idatzi. Nire buruari behin baino gehiagotan galdetu diot zergatik, baina ez dakit. Egia da garai hartako poesia moderno espainola irakurtzen nuela eta inpaktu eta eragin handia izan zuen niregan. Euskaraz irakurtzen hasi nintzenean berdina gertatu zitzaidan, baina beste testu klase batzuekin. Kontuan hartu, gizakiak egiten dituen aurrerapen guztiak imitaziotik sortzen direla, baita literaturan, eredu batzuetatik hasi eta horren arabera jokatzen duzu. Baina pixkanaka beste perspektiba bat hartzen zoaz eta nahastura bat egin dezakezu hainbat gauzekin eta zureganatu. Hori da prozesua. Ibilbide literarioan beti ari zara buruari bueltaka, apunteak hartzen, eta batez ere, irakurtzen.
– 1970ean argitaratu zenuen lehen liburua, ordutik sentitu zara idazle?
– Nik nire burua ikusten dut 7-8 urterekin, nire arreba eta bere bi lagunekin eserita, komiki bat kontatzen ari naizela. Eta nire amari eskatzen 'Zahor' markako txokolatea ekartzeko, barruan ipuin laburrak ekartzen zituelako eta horiek irakurtzeko. Zaletasun hori beti izan dut, nahiz eta gure etxean orduan ez zegoen liburu askorik. Eta liburu bat argitaratzen duzunetik idazle zara. Gutxi argitaratu duena ere, bada idazlea.
– Hasieratik garbi izan al zenuen euskaraz idatziko zenuela?
– Bai, garai hartan gero eta giro euskaltzaleagoa zegoen, baita nire inguruan. Seminarioan ikasten ari nintzela, ahozko azterketak euskaraz egitea eskatu genuen. Apunteak gaztelaniaz hartzen genituen, gero beste batzuk euskarara itzultzen zituzten eta nik nire idazteko makinarekin paperera pasatzen nituen. Horrela hasi nintzen euskaraz idazten.
– Zuk bezala, beste idazle batzuk ere, Atxagak edo Saizarbitoriak, euskararen aldeko hautua egin zenuten.
– Bai, eta Katalunian ere antzeko fenomenoa eman zen. Garaiko giro kulturalak gure hizkuntzan idaztera eraman gintuen.
– Oraindik garatu gabe zegoen hizkuntza batean hasi zineten idazten...
– Artistikoki, erabat egina dagoen hizkuntza batean idazten ari zarenean, gaztelaniaren kasuan bezala, eginda dagoen horretara lotzea behartzen zaitu, alegia, arauak bete behar dituzu. Hemen zerbait asmatzea edo norberaren nortasuna azaltzea zailagoa da, eta gainera ez da hain beharrezkoa ikusten. Baina euskara bezalako garatu gabeko hizkuntza batean ari zarenean zu zara probatzen ari zarena, eta ikusten eta zureganatzen zure instrumentu literario nagusia sortzen ari zarela, beste idazle batzuekin batera. Gero kontu gramatikalak daude, hori ere egin beharrekoa zena, baina hizkera literarioa asmatzearen lan hori gure belaunaldiak egin duela uste dut, eta egiten jarraitzen duela. Eta hori motibazio bat da ere. Hizkera berak oraindik deskubritu gabe dauzkan eta benetan dituen altxorrak deskubritzea. Eta horrek satisfazio handia ematen du. Eskuak libre dituzu idazteko. Alderdi horretatik begiratuta, izugarrizko pagotxa da hori.
– Hainbat esparru jorratu dituzu, baina, non sentitu zara erosoen?
– Garaiak dira. Umeen kontuak idatzi nituenean alabak txikiak nituen. Eta haur literatura utzi nuen zirkunstantziak aldatu zirelako, irakasle nintzen eta utzi egin nuen... aldaketa guztiak beti gainean dituzu, onerako eta txarrerako, eta horrek ere bere fruituak ematen ditu. Gero bilobak iritsi ziren, eta beraiengatik idatzi nuen 'Haltzaren muinoa'. Baina argi dago azken liburu honetan dagoen eskarmentu literarioa ez dela duela berrogi urte haurrentzat idazten nituen liburuetakoa bezalakoa, beste bat da.
– Zinema munduan ere ibilia zara. 'Hamaseigarrenean, aidanez' filma zuzendu zenuen eta gidoilari lanak ere egin dituzu...
– Idazleok askotan esaten dugu gure artean zulo asko tapatzeko balio izan dugula. Nik zinema egin nuen, une horretan egokiera bat izan nuelako. 'Hamaseigarrenean, aidanez' liburua saritua izan zen eta pelikula bat egiteko aukeratu zuten. Eta azkeneko orduan zuzendari lanak egitea tokatu zitzaidan. Abentura horretan sartu nintzen, baina amaitzerakoan, irakurri gabe denbora asko pasa nuela konturatu nintzen, niretik urruntzen ari nintzela sentitu nuen. Horregatik zinema mundutik aldendu nintzen. Baina bai balio izan zidala kamara batekin gauzak nola ikusten diren jakiteko, eta honek gerora eszenak sortzeko balio izan dit.
– Zure liburuetan eta idazlanetan askotariko gaiak jorratu dituzu. Zeren arabera aukeratu izan dituzu?
– Gauzak sortzen joaten dira, txispak dira, beste batzuetan burua aspaldiko irudi batzuetara joaten zaizu, eta hona ekarri eta funtzionatzen dute, gaur gertatuko balira bezala. 'Haltzaren muinoa' liburuaren kasuan bezala, zazpi urte nituenean uholdeak izan ziren hemen eta ibaiak zenbat gauza eramaten zituen ikusi nuen, besteak beste sehaska bat. Eta hori gogoratu eta liburu honetan sartu eta idatzi dut. Baina egia da hasierak pultsiboa izan behar duela, eta ideia horretatik tiraka joan eta literaturari buruz dakizun guztia hori praktikatzen hasten zara. Gero, pultsio horren ondoren konstantzia eskatzen dizu lan horrek, ia kontraesanekoak diren bi gauza.
– Pultsio horrek ere erabakitzen al du zein esparru landu?
– Saiakera izan, narrazioa izan edo umeentzako izan, nire kasuan hasieratik markatuta egoten da. Baina batzuetan gertatu izan zait nobela batean oso gustura aritu eta orrialde dexente idatzi ondoren konturatu, 'hau kontatua ziok', 'hik hori ezagutzen dek', edo 'pertsonaia hauek ezagutzen dituk eta irakurleak ere'. Eta orduan krisia sortzen zaizu, idatzitakoak ez dizu balio eta abandonatu egiten duzu. Baina gerta liteke, idatzitakoari buelta eta balio berri bat ematea ere. Liburu guztiak desberdinak dira, bakoitza bere zirkunstantziarekin.
– Euskaraz idazten hasi zinenetik euskal kulturak eta literaturak bilakaera nabarmena bizi izan dute. Nola ikusten duzu egungo egoera?
– Bariopintua, hau da, ugaria batez ere onerako, baina badaude elementu batzuk nik problematikoak ikusten ditudanak. Gurea bezalako hizkuntza eta literatura batek hobe du Europako beste hizkuntzen eredutik hartu, gaztelaniakotik baino. Izan ere, eta estetikoki ari naiz, hain gainean daukaguna oso indartsua da, eta nahi ez duzula ere eragin egiten dizu, horregatik ereduak kanpoan bilatzearena. Eta uste dut badaudela autore gazte batzuk gaztelaniaren pisu handia nabarmentzen zaiena. Egia da hau denoi gertatu zaigun kontu bat dela, baina denbora dexente badaramagu gure estiloa garatzen imitaziozkoa ez hartzeko.
– Beste kulturetatik edan behar da, eta hain zuzen asko dira euskarara ekarri diren lanak. Zuk beti aldarrikatu izan duzu itzultzaileen lana.
– Bai, oso garrantzitsua da literatura ona etxera ekartzea. Galdu egiten duzu zure nortasuna gauza berriekin ez baduzu aberasten. Eta gaztelaniarena ez da gauza berri bat guretzat. Europako hainbat herritan, Polonian, Hungarian, edo Italian ere, oso literatura ona egiten ari dira. Horregatik da garrantzitsua lan horiek euskaraz irakurtzeko aukera izatea.
– Idatzitako lan guztietatik, ba al duzu kutunena denik?
– Uste dut kutunena lehenengoa dela, 'Hunik arrats artean', ez onena delako, baina bai nire liburuetan ausartena delako... Gainera Erroman idatzi nuen, han bizi izan nintzenean eta garai hartako oso oroitzapen onak ditut. Pentsa, han bizitzen geratzea ere burutik pasa zitzaidan... Baina beste hainbat liburu ere oso kutunak ditut, sentimenduzko arrazoiengatik hauek, 'Zu' bezala, nire emazteari bere gaixoaldian eskaini niona eta ia elkarrekin egin genuena.
– Eta idatzi gabe geratu direnik?
– Bai, eta zenbat eta zenbat apunte eta ohar...
– Eskuartean proiekturik ba al duzu orain?
– Ez. Azkeneko liburuarekin, 'Berbelitzen hiztegia' (Alberdania), jota geratu nintzen. Oso lan handia izan zen. Gainera azken aldian osasun aldetik ez naiz oso ondo ibili, eta adina aurrera doan heinean, buruan materialak antolatzen arazo gehiago dituzu... ordenagailuekin gertatzen den bezala: gero eta urte gehiago izan, gero eta mantsoago doaz. Baina irakurtzen bai jarraitzen dudala, idazten nuenean baino gehiago. Orain ez dut nire burua imajinatzen beste nobela bat idazten, baina horrek ez du esan nahi gertatuko ez denik...