Euskaltzaindia inaugura mañana en Bilbao una exposición sobre dialectos

No hay silencio en la sala del Museo Vasco en la que la exposición sobre los dialectos está ya preparada para ser inaugurada mañana por la tarde. Se puede oír un murmullo. Jaio De la Puerta se refiere a esas vocecitas como las «psicofonías» y muy bien podrían serlo. Son las voces de personas que ya no están en este mundo, pero que una vez, hace mucho, respondieron a las preguntas de los investigadores de Euskaltzaindia. Cuando el batua era ya una realidad que se estudiaba en las escuelas, estos iban por los pueblos en busca de las distintas maneras de hablar de los vascos. Llevaban miles de preguntas sobre los temas más diversos, el magnetófono y las fotos de aquello que querían saber cómo se decía en cada uno de los rincones de Euskal Herria. Estaban haciendo acopio de palabras en los distintos dialectos. Sus entrevistados -todos de más de 60 años, no alfabetizados en euskera- accedieron a responder, y con aquello que contaron se han ido publicando los tomos del 'Atlas de las variedades locales del euskera'.

Y así es como sus voces han llegado hasta la exposición 'Euskara Ibiltaria', que es parte central de los actos de celebración del centenario de la Real Academia de la Lengua Vasca. Fragmentos de aquellas entrevistas se han utilizado para elaborar mapas sonoros, y doce de las fábulas, coplas y anécdotas que quedaron grabadas pueden escucharse por medio de cascos. Se trata de mostrar «toda esta información con los cinco sentidos», dice De la Puerta, que ha sido la encargada de encontrar la manera de hacer la muestra original -compuesta solo de mapas- más interactiva. Hay juegos, puzles, olores, ejercicios de memoria, fotos de las personas que dejaron grabadas sus palabras. El móvil también está invitado a la experiencia: un código QR al inicio explica por qué existe esta muestra y varios más invitan a realizar un juego de parejas con palabras y mapas.