Euskal kultura kalera aterako dute Arrigorriagak eta Zaratamok
Loraldia jaialdia urriaren 17tik 26ra izango da, besteak beste, Ruper Ordorikaren emanaldia edo Itoizi buruzko dokumentalarekin
DV
Asteazkena, 17 iraila 2025, 15:54
'Marea Gora' lelopean, Gabriel Arestik amestutako «itsaso urdin eta zabal» horri keinu eginez, urriaren 17tik 26ra, Arrigorriagak eta Zaratamok euskal kulturaren «indarra eta aniztasuna» ospatuko dituzte Loraldia jaiarekin. Orotara zazpi emanaldik osatuko dute euskal sorkuntza garaikidea ardatz duen eta musika, dantza, antzerkia eta esperientzia digitalak uztartzen dituen programa.
Jaialdia urriaren 17an hasiko da Zaratamoko kultur etxean 'Itoiz Udako Sesioak' dokumentalarekin. Juan Carlos Pérez abeslari eta gitarra-jotzaile ohiak zuzendu du dokumentala eta taldearen ibilbidea eta euskal musikan izan duen eragina aztertzen ditu. Hurrengo egunean, Ruper Ordorikak kontzertua eskainiko du Arkotxako elizan, 'Bakarka II' bere azken lana taularatzeko.
Loraldia Arrigorriagara joango da hurrengo astean. Guztira beste bost emanaldi izango dira herrian, ostegunetik igandera bitartean. Horien artean aipatzekoak dira 'Hitzaurrea', jaialdiak eskaintzen duen sorkuntza digitalerako bekatik sortutako proiektu berria, 'Ai Gure Juaneteak' antzezlana edo 'Arima' ikuskizuna, txalapartaren soinuak flamenkoarekin nahasten dituena. Horretaz gain, dantzak eta fusioak ere muga artistikoak gaindituko dituzte. Meñakoz Dantza Taldeak suaren inguruan eraikitako ikuskizun zirraragarria eskainiko du
Bi udalerrietako alkateek hartu dute parte ekitaldiaren aurkezpenean. Zaratamoko Alberto Ugarrizak adierazi duenez, «horrelako jarduerek euskal kulturaren mapan jartzen dute gure herria», eta Arrigorriagako Maite Ibarrak, berriz, «euskaraz egindako lanak babestu eta zabaltzeko beharra» azpimarratu du, «horrek gure nortasuna indartzen baitu».
