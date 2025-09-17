Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Loraldia

Euskal kultura kalera aterako dute Arrigorriagak eta Zaratamok

Loraldia jaialdia urriaren 17tik 26ra izango da, besteak beste, Ruper Ordorikaren emanaldia edo Itoizi buruzko dokumentalarekin

DV

Asteazkena, 17 iraila 2025, 15:54

'Marea Gora' lelopean, Gabriel Arestik amestutako «itsaso urdin eta zabal» horri keinu eginez, urriaren 17tik 26ra, Arrigorriagak eta Zaratamok euskal kulturaren «indarra eta aniztasuna» ospatuko dituzte Loraldia jaiarekin. Orotara zazpi emanaldik osatuko dute euskal sorkuntza garaikidea ardatz duen eta musika, dantza, antzerkia eta esperientzia digitalak uztartzen dituen programa.

Jaialdia urriaren 17an hasiko da Zaratamoko kultur etxean 'Itoiz Udako Sesioak' dokumentalarekin. Juan Carlos Pérez abeslari eta gitarra-jotzaile ohiak zuzendu du dokumentala eta taldearen ibilbidea eta euskal musikan izan duen eragina aztertzen ditu. Hurrengo egunean, Ruper Ordorikak kontzertua eskainiko du Arkotxako elizan, 'Bakarka II' bere azken lana taularatzeko.

Loraldia Arrigorriagara joango da hurrengo astean. Guztira beste bost emanaldi izango dira herrian, ostegunetik igandera bitartean. Horien artean aipatzekoak dira 'Hitzaurrea', jaialdiak eskaintzen duen sorkuntza digitalerako bekatik sortutako proiektu berria, 'Ai Gure Juaneteak' antzezlana edo 'Arima' ikuskizuna, txalapartaren soinuak flamenkoarekin nahasten dituena. Horretaz gain, dantzak eta fusioak ere muga artistikoak gaindituko dituzte. Meñakoz Dantza Taldeak suaren inguruan eraikitako ikuskizun zirraragarria eskainiko du

Bi udalerrietako alkateek hartu dute parte ekitaldiaren aurkezpenean. Zaratamoko Alberto Ugarrizak adierazi duenez, «horrelako jarduerek euskal kulturaren mapan jartzen dute gure herria», eta Arrigorriagako Maite Ibarrak, berriz, «euskaraz egindako lanak babestu eta zabaltzeko beharra» azpimarratu du, «horrek gure nortasuna indartzen baitu».

Publicidad

Top 50
  1. 1 La reflexión de una joven madrileña al mudarse a una ciudad de Euskadi: «Siento como si fuera domingo todos los días»
  2. 2 Consternación por la muerte de Martina García de 25 años, exconcejala de Podemos en Castilla- La Mancha
  3. 3

    «¿Es normal que un masajista te toque los pechos y te meta los dedos en la vagina?»
  4. 4 Franco Berrino, epidemiólogo de 81 años: «El azúcar provoca diabetes, obesidad y mucho más»
  5. 5

    Los funcionarios del Gobierno Vasco podrán teletrabajar dos días a la semana desde enero
  6. 6 Barbara Goenaga dedica un bonito mensaje a Borja Sémper en plena lucha contra el cáncer: «Ya queda poco»
  7. 7 La despedida a Fran, conocido camarero de San Sebastián: «Qué bonito ha sido trabajar contigo»
  8. 8 Los dos galanes más atractivos y gamberros de Hollywood
  9. 9

    Robert tampoco cenó aquí: el sueño imposible de un Donostia para Redford
  10. 10 Eneko Goia reconoce que la estación de autobuses «se ha quedado pequeña» y plantea una ampliación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Euskal kultura kalera aterako dute Arrigorriagak eta Zaratamok

Euskal kultura kalera aterako dute Arrigorriagak eta Zaratamok