Euskal Herriko dantza-sorkuntza frankofoniaren unibertsoan sustatzeko aliantza

Bi erakundeen arteko lankidetzari esker, zortzi euskal konpainia ariko dira Maitaldian

I. Mendia

Asteartea, 9 iraila 2025, 12:49

Euskal kulturaren proiekzioa frankofoniaren unibertsoan indartzea helburu, Etxepare Euskal Institutua eta Frantziako Koreografia Zentro Nazionala - Malandain Ballet Biarritzen arteko aliantza estrategikoak kooperazio-esparru bateratu eta egonkorra bultzatuko du euskal artisten ekoizpena, hedapena eta nazioartekotzea errazteko. Bi erakundeen arteko lankidetzari esker, zortzi euskal konpainia ariko dira Biarritzeko Maitaldia – Le Temps d'Aimer la danse jaialdian

Lehen topaketan 80tik gora lagun bildu dira elkarlan horren berri eman eta sektorearen erronkez hausnartzeko, besteak beste, sortzaileak, dantza-konpainiak, erakunde publikoak eta programatzaileak. Besteak beste, euskal artisten nazioartekotze estrategiak, lankidetzarako baliabide eta tresnak, ibilbide artistikoak, sorkuntza-egonaldiak eta abar hartu ditu hizpide topaketa profesionalak.

Euskal Herriko dantzaren inguruko topaketak dantza-mugimendu baten izena darama: 'saut de basque', edo euskal jauzia. Dantza klasikoan mendetan zehar ezaguna den urrats hori euskal dantzetatik sortua da, eta euskal nortasunaren isla da egun, euskal tradizioek utzitako ondare bizia. Kultur espresiobide horren zabalkundearen arrastoak XVII. mendeko Frantzian aurki daitezke, agidanez Versailleseko gortera iritsi baitzen euskal dantzen oihartzuna. Eta dantza-molde hark egin bezala, euskal sorkuntza garaikideak frankofoniaren lurraldera egingo du jauzi Maitaldian.

Bi erakundeen arteko lankidetzari esker, Euskal Herriko dantza konpainien erakusleiho egonkor bilakatuko da Maitaldia. Aurten zortzi euskal konpainia ariko dira irailaren 5etik 15era: Malandain Ballet Biarritz, Kukai Dantza, Bilaka Kolektiboa, Mizel Théret & Beñat Achiary, Dantzaz, Compagnie Á Pas Furtifs, Cie Project ra.re / Collectif Rabbit Research eta AltxaLili Show. Biarritz agertoki nagusi duela, Maitaldia dantza klasiko eta garaikidearen erakusleihoa da, nazioarteko profesional eta programatzaileak biltzen dituen topagunea. Hori dela eta, euskal dantza konpainiek beren lanak nazioartekotzeko aukera paregabea eskaintzen du.

