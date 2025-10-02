Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

Euskal Herriko Dantzari Eguna, larunbatean Laudion

Ekitaldiak Euskal Herriko eta diasporako 50 dantza talde inguru bilduko ditu

DV

Osteguna, 2 urria 2025, 12:26

Comenta

Euskal Herriko Dantzari Eguna ospatuko da Laudion (Araba) datorren larunbatean, urriaren 4an, Euskal Dantzarien Biltzarrak antolatuta. Ekitaldiak Euskal Herriko eta diasporako 50 dantza talde inguru bilduko ditu, zazpi euskal lurraldeetako dantzak aurkeztuz.

Antolatzaileek jakinarazi dutenez, duela urte batzuetatik hona, eta teknologia berrien eskutik, «zortzigarren lurraldeak» ere bere lekua izan du Euskal Herriko Dantzari Egunean, ez aurrez aurre, tokiko taldeek egiten duten bezala, baizik eta plazan egongo den pantaila handi baten bidez. Ekitaldi nagusian proiektatuko dira diasporako bideoak.

Gainera, egun osoan zehar, Laudioko kaleak eta plazak musikaz, kolorez eta tradizioz beteko dira, bisitariei euskal folklorearen aberastasunaz gozatzeko aukera eskainiz. Egitaraua 11:00etan hasiko da, Folklore Azokarekin (Alberto Acero plaza), eta 12:00eran dantza plaza abiatuko da toki berean Oinkada taldearekin.

Arratsaldez, 17:00etan, kalejira izango da, eta 17:30ean emanaldi nagusia Herriko plazan. 21:00etatik 22:00etara dantzarien afaria izango da, eta 22:30etik aurrera erromeria Iratzar taldearekin. Ekitaldi nagusia zuzenean transmitituko da eta Euskal Dantzarien Biltzarrarren webgunearen bidez zabalduko da (www.dantzagune.eus).

Euskal Dantzarien Biltzarra 1965ean sortu zen, Euskal Herriko dantza, musika eta ohiturak mantendu, berreskuratu eta zabaltzeko helburuarekin. Diru irabazi asmorik gabeko elkarte soziokulturala da, euskal dantzak sustatu eta babesteko helburua duena.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  2. 2

    El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia
  3. 3

    Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 víctimas con anuncios falsos de contacto
  4. 4

    4.000 alumnos con más de un 10 de nota se quedan fuera de la carrera deseada en la EHU
  5. 5 Un concursante de OT 2025 critica el uso de las lenguas cooficiales: «Lo mejor es utilizar el castellano porque...»
  6. 6

    Israel intercepta la flotilla y traslada a centenares de tripulantes a sus puertos, entre ellos Greta Thunberg y Ada Colau
  7. 7 Cierra una tienda que ha vestido a miles de guipuzcoanas: «Gracias por 43 años de confianza y amistad»
  8. 8

    Jon Insausti será su relevo como alcalde y candidato en 2027
  9. 9

    Los sindicatos vascos convocan un paro general y manifestaciones el 15 de octubre para denunciar el «negocio con el genocidio»
  10. 10 Un centenar de padres defienden las colonias de Bernedo: «Gracias por la oportunidad de nuestros niños de vivir campamentos centrados en el euskera y el feminismo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Euskal Herriko Dantzari Eguna, larunbatean Laudion

Euskal Herriko Dantzari Eguna, larunbatean Laudion