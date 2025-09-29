Euskal emakume artista garaikideen ibilbidea jaso eta zabaltzeko erakusketa
EHUk Artxiboa Proiektuaren hamargarren urteurrena ospatuko du 'Hamar urte euskal emakume artistak ikusarazten: artea eta feminismoa'-rekin
DV
Astelehena, 29 iraila 2025, 15:49
Euskal Herriko Unibertsitateko (EHU) Arte Ederren Fakultateko Artea, Ikerketa eta Feminismoak (AIF) ikerketa taldeak Artxiboa Proiektuaren hamargarren urteurrena ospatuko du, euskal emakume artista garaikideen ibilbidea jaso eta zabaltzen duen biltegia. Hamarkada hau ospatzeko, AIFek programazio berezia antolatu du, datorren irailaren 30ean Arte Ederren Fakultateko Erakusketa Aretoan eta korridoreetan hasiko da eta urriaren 15era arte iraungo du.
Aurten, bi artista berri egongo dira artxiboan: Nerea Lekuona eta Txaro Arrazola. Beraz, hogeita hamar emakume artista baino gehiagok osatuko dute proiektua. Urteurrenean, gainera, hitzaldi ziklo bat egingo da urriaren 7an, ikasgeletan ikuspegi feminista txertatzen aitzindari izan diren hiru emakumek emana: Adelina Moya, Lourdes Méndez eta Rosa María Andreuk.
Artxibo Proiektuaren ildo nagusietako bat bere web orria da, urtero artistak erregistratzen dituena, grabatuta geratzen diren hitzaldien bidez. argazkigintzan, pinturan, performancean eta beste diziplina batzuetan zehar ibilbide anitza eskainiz.
Inaugurazio ekitaldian, bihar eguerdiko 12:00etan, Artxibo Proiektuaren parte diren artisten 29 bideoak ikusi ahal izango dira, eta obren erreprodukzioak fakultate osoan nola geratu diren ikusiko da. Ekitaldira honako pertsona hauek gonbidatu dituzte: Artxibo Proiektuan parte hartu duten 29 artista guztiak, Estitxu Garai (Bizkaiko Campuseko eta Komunikazioko errektoreordea), Ismael Manterola (Arte Ederren Fakultateko dekanoa), Margaret Louise Bullen EHUko Berdintasun Zuzendari, Enara Agirre Arrizabalaga EHUko Berdintasun teknikaria, Edurne Gonzalez Arte Ederren Fakultateko Unibertsitate Hedakuntzako eta Agiri Kulturaleko arduraduna, Nerea Aranguren EHUKulturako teknikaria eta AIFko kideak.
Hamargarren urteurrenaren ospakizunak narratiba berriak sortzeko beharra azpimarratzea eta emakume artistei ikusgarritasuna ematea bilatzen du, izan ere, emakume artisten presentzia mendeetan zehar baztertu da artearen historian. AIFren ustez, Artxibo Proiektua ikerketa, memoria eta kulturaren zabalkunderako tresna bat da, kontakizun tradizionalak zalantzan jartzen eta historiografia bidezkoago eta inklusiboago bat eraikitzen laguntzen duena.
Programazioak Bilboko Rekalde Aretoan jarraituko du 2026an, apirilaren 23tik maiatzaren 14ra, eta bertan, mahai-inguruak, tailerrak eta saioak egingo dira, artistek euskal artearen historiografian duten zereginari buruzko gogoeta zabaltzeko.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.