«Euskal arteak» azken mendean izandako bilakaera pausoz pauso jarraitzeko erakusketa
San Telmo Museoak Peio Aguirrek komisariatutako '100 urte. Modernoa eta /edo garaikidea' irekia du asteartetik igandera
J. A.
Asteartea, 19 abuztua 2025, 15:21
San Telmo Museoaren Arte historikoaren aretoan dauden euskal artearen hastapenetako lanei segida emanez, Peio Aguirrek komisariatutako '100 urte. Modernoa eta /edo garaikidea' erakusketak azken mendean izandako bilakaera erakusten eta azaltzen du, asteartetik igandera, sorkuntza garaikidea barne hartuz eta euskal artearen panoraman une honetan lanean ari diren artisten piezak ikusgai jarriz.
Aguirre komisioaren hitzetan «Ehun urte, mende bat, denbora tarte nahikoa luzea da ziklo eta garai aldaketez ohartzeko». Izan ere, 1924aren bueltan, Europako abangoardia artistikoen albisteak bazter guztietara zabaldu ziren bezala, gurean «euskal artea» definitzeko oinarriak lantzen hasi ziren. «Ehun urte geroago, termino hori behin-behineko adierazpen bat baino ez da, eta tokikoa nazioartekoarekin, partikularra unibertsalarekin birlotzeko balio du», iritzi du.
Hala, museoak bere erakusketa iraunkorraren amaiera markatzen duen 80ko hamarkadako muga gainditu du eta azken urteetan eskuratu duen ondare artistikoa ikusarazten du. Erakusketa hau aretoaz harago, museoko beste gune batzuetara ere zabaltzen da, hala nola, sarrera, koroa, industrializazio aretoa eta dorreoia.
Erakusketa honek, San Telmo Museoaren funtsetan oinarrituta, beste erakundeetako piezekin (Gipuzkoako Foru Aldundia, Kutxa Fundazioa...), ibilbide ez lineala ezartzen du gure lurralde hurbilenean egindako artearen iraganetik orainaldira arte: Donostiatik Gipuzkoara, eta hortik Euskal Herri osora. «Erakusketan, obrei hitz egiten utzi nahi zaie, haien artean loturak eta elkarketak egiten dituen tapiz trinko batean konektatzen«, azpimarratu du Aguirrek.
