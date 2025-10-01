Etxeparek hizkuntza gutxituen papera azpimarratu du Mondiacult 2025n
Institutuko zuzendariak «Europako institutuen eta institutu globalen arteko elkarrizketa kulturala eta nazioarteko lankidetza sustatzea» helburu duen jardunaldian parte hartu du
Asteazkena, 1 urria 2025, 13:24
Etxepare Institutuak bat egiten du kulturen arteko elkarrizketarekin, Mondiacult 2025 kultur institutuen topaketaren esparruan. Topaketa horretan azpimarratuko du «hizkuntza gutxituek eta identitate kultural ez-hegemonikoek aniztasun, jasangarritasun eta lankidetzari buruzko egungo eztabaida globalean duten zeregina».
Irene Larraza Etxepareko zuzendariak Eunic Barcelona Europako Kultur Institutuen klusterrak antolatutako jardunaldian parte hartuko du astearte honetan, «Europako eta munduko institutuen arteko elkarrizketa kulturala eta nazioarteko lankidetza sustatzeko».
Topaketa hau Ágora Cívica programaren parte da, esperientziak eta hausnarketak eztabaidatzeko eta trukatzeko gune bat, kulturak gizarte garaikideen eraikuntzan duen zeregina kolektiboki pentsatzeko, Bartzelonan Mondiacult 2025, Unescok bultzatzen duen politika kulturalei buruzko gobernu arteko konferentziaren barruan.
Topaketa Institut d 'Estudis Catalans erakundearen egoitzan izango da, eta erakunde kultural, akademiko eta politikoetako ordezkariak bilduko dira, «kulturaren erronka berriei buruz eta hizkuntzek eta kultura arteko ulermenak gaur egungo munduan betetzen duten eginkizunari buruz hausnartzeko».
Hizkuntzak eta kultura-institutuak
Jardunaldiaren egitarauak bi mahai-inguru biltzen ditu. Lehenengoa, 'Erronka berriak atzerriko hizkuntzen irakaskuntzan adimen artifizialaren aroan' izenburupean, adimen artifizialean oinarritutako teknologiek hizkuntzen ikaskuntzan duten inpaktuan oinarrituko da, baita horien inplikazio etiko, kultural eta pedagogikoetan ere.
Pere Almeda Ramon Llull Institutuko zuzendariak moderatuko du, eta Nicky Hockly The Consultants-E enpresako Pedagogia zuzendariak eta Ares Llop Naya hizkuntzalari eta Universitat Oberta de Catalunyako (UOC) irakasleak emango dituzte hitzaldiak.
Eguerdian bigarren mahaia izango da, 'Kulturen arteko elkarrizketa eta kultur institutuen papera gatazkan dagoen mundu honetan'. Saio honetan, kultura kohesiorako, garapen iraunkorrerako eta bakea eraikitzeko tresna gisa sustatzeko kultura-institutuek duten rola aztertuko da, bereziki, testuinguru konplexuetan edo gatazka soziopolitikoek markatutako testuinguruetan.
Kirsten van den Hul Eunic erakundeko presidenteak moderatuko du, eta Nikita Dhawan Dresdengo Unibertsitate Teknikoko Teoria Politiko eta Ideien Historiako katedradunak eta Volodymyr Sheiko Ukrainian Institutuko zuzendari nagusiak parte hartuko dute.
