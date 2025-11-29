Esther Ferrer ultima su obra para la nueva plaza de Tabakalera

La artista donostiarra Esther Ferrer trabaja estos días en la instalación que será colocada en la nueva plaza generada ante Tabakalera por la construcción de ... la estación del Tren de Alta Velocidad (TAV), según informa el centro cultural. La pieza, creada específicamente para este enclave y donada por la propia autora, pertenece a su serie 'El poema de los números primos' y rinde homenaje a la matemática francesa Sophie Germain (1776-1831).

La obra «se materializa como una instalación de suelo en cerámica, en los colores —verde y azul— que, según Ferrer, identifican a San Sebastián», señalan los responsables de Tabakalera. Situada en el acceso a la segunda planta del edificio, «la obra se convertirá en uno de los elementos artísticos de referencia del nuevo entorno urbano». En las imágenes distribuidas por el centro se ve a Esther Ferrer trabajando en el mosaico con Ula Iruretagoiena.

Tabakalera y el Ayuntamiento de San Sebastián, que han colaborado en el proyecto, destacan «el valor simbólico de la incorporación de esta obra a la nueva plaza». Ferrer, cuya retrospectiva de 2019 inauguró la sala de exposiciones del centro y se convirtió en una de las muestras más visitadas de Tabakalera, aporta ahora una pieza permanente «que refuerza el compromiso de la ciudad con la creación contemporánea».

Se prevé que la instalación y la adecuación de la nueva plaza estén completadas a comienzos del próximo año, de acuerdo con los plazos señalados desde Tabakalera y desde el Gobierno central, que desarrolla las obras de la ampliación de la estación y esta gran plaza que servirá también de pórtico del gran centro cultural, que celebra este año su décimo aniversario.

La obra es una donación de la artista, que recibió el Tambor de Oro de San Sebastián en 2022. Nacida en Donostia en 1937, Esther Ferrer es «una figura clave del arte contemporáneo», según se recuerda desde la propia Tabakalera.

Integrante del grupo ZAJ desde 1967 hasta su disolución en 1996, a partir de los años 70 inicio el desarrollo de una sólida trayectoria en instalaciones, fotografía y trabajos vinculados a los números primos. Ha representado a España en la Bienal de Venecia (1999) y ha recibido, entre otros reconocimientos, el Premio Nacional de Artes Plásticas (2008), el Premio Gure Artea (2012) y el Premio Velázquez (2014), además del Tambor de Oro.