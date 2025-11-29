Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Esther Ferrer, a la derecha, con Ula Iruretagoiena en los trabajos de la instalación artística. TABAKALERA

Esther Ferrer ultima su obra para la nueva plaza de Tabakalera

Es una gran instalación en cerámica, en azul y verde, «los colores de la ciudad», en el espacio superior de la nueva estación, y estará lista a comienzos del año

R. Korta

San Sebastián

Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La artista donostiarra Esther Ferrer trabaja estos días en la instalación que será colocada en la nueva plaza generada ante Tabakalera por la construcción de ... la estación del Tren de Alta Velocidad (TAV), según informa el centro cultural. La pieza, creada específicamente para este enclave y donada por la propia autora, pertenece a su serie 'El poema de los números primos' y rinde homenaje a la matemática francesa Sophie Germain (1776-1831).

