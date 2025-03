Aquel espléndido aislamiento del joven Juan Luis Goenaga

Hubo un tiempo en el que el pintor Juan Luis Goenaga se autoimpuso una suerte de aislamiento del la localidad de Alkiza durante el cual ... se entregó a la experimentación de la fotografía en su búsqueda de una nueva forma de expresión. Fue entre 1971 y 1976 y el resultado protagoniza el volumen editado por el Museo de Bellas Artes de Bilbao, un trabajo de más de casi trescientas imágenes en blanco y negro, que abre otra puerta más en la constante evolución creativa del artista donostiarra y cuya publicación coincide con el final este domingo de la muestra que el centro ha dedicado al pintor fallecido el pasado año.

La hija del artista, Bárbara Goenaga, ha estado acompañada hoy en la presentación del libro en Tabakalera por el director del centro bilbaíno, Miguel Zugaza; los autores de los dos textos incluidos en el volumen, Mikel Lertxundi y Joseba Zulaika; y el presidente de Petronor y vocal del Patronato del Museo, Emiliano López Atxurra.

El volumen reúne por primera vez 281 fotografías que Goenaga realiza en aquella época, procedentes en buena parte de colecciones particulares, y acompañadas por los ensayos 'Un lustro de asombros cotidianos', de Mikel Lertxundi Galiana –comisario de la exposición y editor del libro (Departamento de Archivo y Documentación del museo)– y 'Yo no he pintado este cuadro. Un mes con Goenaga en Alkiza', del antropólogo y escritor Joseba Zulaika. Los textos se presentan en castellano, euskera e inglés.

El primero analiza las fotografías con una mirada integradora con el resto de su obra y en el contexto de su trayectoria, mientras que el segundo comparte su relación con el artista a partir de su encuentro en la primera exposición individual de Goenaga en el Museo San Telmo de San Sebastián en 1973. Dos años más tarde, en enero de 1975, Goenaga ilustró el primer poemario de Zulaika -Adanen poema amaigabea ('El poema interminable de Adán')- con ocho grabados y durante la primavera de 1974 convivieron durante un mes en Alkiza. Durante este tiempo, compartieron parecidos intereses por la cultura vasca, contemplada desde un punto de vista académico, en un caso, y estético, en el otro. «Yo trabajaba de día; él de, de noche. Pintaba en en estado de arrebato, casi delirio, y a la mañana me decía: 'Yo no he pintado eso'».

En cuanto al material gráfico, arranca con seis imágenes de 1974 del fotógrafo lasartearra Antton Elizegi, que influyó decisivamente en la formación de su primo Juan Luis. Aquí Goenaga aparece en en el bosque bajo el influjo de la lectura de las obras de José Miguel de Barandiarán –a quien trató personalmente–, Pío Baroja, H. P. Lovecraft o Edgar Allan Poe. De fondo, sobrevuela la intuición o la certeza de que el arte ejerce de mediador entre entre la realidad y lo intangible.

El álbum que el museo bilbaíno adquirió en 2022 ocupa casi sesenta página de fotografías de 1971 que documentan las intervenciones efímeras de piedras y palos en cruces, hileras y círculos que el artista realizó durante sus paseos por el bosque próximo al caserío en el que en vivía y trabajaba. El monte Ernio, sus caminos, bordas, bosques y cascadas son objeto de la atención de su lento, junto con otros elementos naturales como hierbas, hojas, piedras y palos. Tampoco faltan los objetos rurales encontrados en su deambular y que en algunos casos acabaron formando parte de sus cajas objetuales. En opinión del Bellas Artes, este trabajo sitúa a Goenaga como pionero del land art en el contexto vasco y español.

Tras un año volcado en la naturaleza y la fotografía, Goenaga regresó a la pintura, que compaginó con la fotografía más experimental. De este modo, entre 1973 y 1975 produjo una serie de fotografías con elementos vegetales sobre el papel fotosensible o combinadas con pintura o dibujo, estrechamente relacionadas con su obra pictórica. En esos años, Goenaga realiza obras en las que se dan cita una combinación de elementos reconocibles con composiciones abstractas: 'Itzal euriak' ('Lluvias de sombra'), 'Sustraiak' ('Raíces'), 'Belarrak' ('Hierbas'), 'Larruak' ( 'Pieles') y Hari-matazak ('Madejas de hilo'). Eran, en palabras de Zukaika, «pinturas nocturnas que podían estar en las cuevas de Santimamiñe o Ekain». El propio artista lo dejó dicho: «Mentalmente, también yo soy un pintor de Ekain».