Un espía en la casa del mediador La productora Leire Apellaniz y los directores de 'Mudar la piel', Ana Schulz y Cristóbal Fernández, en San Sebastián, frente a Tabakalera. / JOSE USOZ Ana Schulz desentraña el pasado de su padre como mediador en el conflicto vasco en un documental que codirige con Cristóbal Fernández RICARDO ALDARONDO SAN SEBASTIÁN. Lunes, 3 septiembre 2018, 06:49

Todo parte de una foto, y de una amistad. Y de un recuerdo misterioso. En la imagen se ve en primer plano a Juan Gutiérrez, investigador, profesor de filosofía y mediador en el conflicto vasco durante los años 90. Al fondo, desenfocado, está Roberto Flórez, antiguo miembro del CESID, que en esa década mantuvo una estrecha relación con Gutiérrez ocultando su profesión, y fue condenado y encarcelado años más tarde por traición a los servicios de inteligencia por vender documentos a Rusia.

A la fotógrafa donostiarra Ana Schulz le intrigaba el por qué y el cómo de esa amistad de su padre, Juan Gutiérrez, con ese hombre que ella veía casi a diario en su casa cuando era una adolescente. Una amistad que se ha mantenido incluso después de que el mediador se viera traicionado, y el espía, condenado.

La ficha Directores Ana Schulz y Cristóbal Fernández. Intérpretes Juan Gutiérrez, Frauke Schulz Utermöhl, Mingo Ràfols, Ana Schulz. Fotografía Cristóbal Fernández. Sonido Alazne Ameztoy, Jonathan Darch . Productores Leire Apellaniz, Juan Barrero.

Por la voluntad de desentrañar ese misterio, esas incertidumbres, Ana Schulz, junto a su pareja Cristóbal Fernández, «el cineasta de la familia», comenzó hace cinco años a idear una película titulada 'Mudar la piel', que el pasado mes de julio fue seleccionada por uno de los festivales de cine más importantes de Europa, el de Locarno, en la Sección Oficial fuera de concurso, y que inaugurará la sección Zinemira en la próxima edición del Festival de San Sebastián.

Esa foto que disparó la película fue tomada «en un cumpleaños de mi padre en 2013, en el que invitó a Roberto», recuerda Ana Schulz. «Y yo estaba muy extrañada, porque era la primera vez que le veía desde los años en que yo era una adolescente y él estaba todo el día en casa. Me pareció que era un reencuentro insólito y les propuse hacer una sesión de fotos, que quedo muy bien, y transmite la complicidad que ellos tienen ahora. Pero le faltaba algo, el relato y el contexto». Una vez que lograron una primera entrevista con Roberto, «ya no había marcha atrás».

Filmación en familia

Filmando en la casa de sus padres, con una importante participación de su madre, Frauke Schulz, Ana se propuso ir más allá del reportaje de investigación, y con Cristóbal fue desarrollando una película que incorpora también las propias dificultades que se fueron encontrando por el camino, y «tiene elementos de 'biopic', pero también de thriller, de película política, de ensayo fílmico», como señala Cristóbal, que además de ser músico y montador de películas como 'La jungla interior' y 'Mimosas', debuta como director en el largometraje con 'Mudar la piel'.

Ana también quería recobrar la memoria del trabajo que su padre, que ahora tiene 86 años, realizó como mediador: «Son estos trabajos que se van haciendo en política, que no fructifican en algo concreto y que si no se rescatan, caen en el olvido y quedan silenciados», explica la directora. «Mi padre siempre insiste en que el mediador no es alguien que está de principio a fin en el proceso, sino que es el trabajo de mucha gente que se va sumando. Es una carrera de largo recorrido, y cada uno aporta lo suyo. Él insiste en que en los 90 le explicaba a la izquierda abertzale los conceptos que traía del extranjero sobre la mediación, cómo fomentar el diálogo y ponerse en la postura del otro. Y que no le tomaban en serio, se reían un poco de él como diciendo: 'Ya vienen estos hippies con estas ideas de llevarse bien y entenderse entre todos'. Y como él dice, ese es hoy en día el discurso de la izquierda abertzale. Quizás ellos sí que inocularon estas ideas en los años 90».

Juan Gutiérrez realizó su trabajo por la paz desde el centro de investigación que fundó, Gernika Gogoratuz, y al que se incorporó en reuniones y actos Roberto Flórez, como un activista más. Ahí se forjó esa amistad y colaboración. Hasta que años más tarde, tras una de las frecuentes y largas desapariciones de Roberto, Juan se enteró de que había tenido en su propia casa a un espía. «Esa es la enseñanza de Juan en la película, que es capaz de perdonar o superar el hecho de descubrir que Roberto es un espía que le instrumentalizó, y mantener su amistad», explica Ana. «Porque yo sí siento la ofensa de Roberto, es una persona que me genera muchas dudas».

Esa relación se recobró precisamente cuando Roberto estaba en la cárcel. «Ves que Juan es un hombre que se dedicó a la mediación y aplicó esas ideas de acuerdo y entendimiento en su propia vida. A pesar de que Roberto se había dedicado a espiarle, no lo convirtió en su enemigo», apunta Roberto. «Son cosas que muchas veces son difíciles de admitir, pero detrás de un espía hay una persona. Y si quitas esa máscara, hay un ser humano y puede haber una amistad real».

La madre de Ana también tiene un papel importante en la película, «es como un contrapunto, que cuestiona esa relación y que plantea cosas que el espectador se puede estar preguntando. Roberto es uno de los muchos personajes que pasaban por casa, y nos consta que había más espías, aparte de políticos, activistas, ecologistas... Mi casa era un disparate. Y de pronto mi madre se entera de que Roberto estaba espiando a su marido».

'Mudar la piel' no es una película de certezas, «queríamos crear una zona gris en la que la verdad y la mentira no estuvieran firmemente delimitadas, para enriquecer, para hacer el relato más complejo, para no simplificar», advierten los directores. «Mi padre suele decir que por intensa que sea una relación de amistad o de pareja, nunca llegas a conocer al otro del todo. Siempre dice que el otro es tierra ignota. Y pretender abarcarlo y poseerlo es infantil o ingenuo», añade Ana.

No estaba en la voluntad de los cineastas hacer una película sobre «el conflicto vasco», aunque hay mucho trabajo de archivo para crear el contexto necesario. «El conflicto solo es un ambiente que se respira, para lograr que el espectador que no ha vivido eso pueda entender la historia». Tampoco ese ambiente está construido al estilo televisivo. «Nos interesaba rescatar algunas imágenes de los archivos y darles una duración, que no fuera un picoteo con una voz en off explicativa», aclara Cristóbal. «Teníamos la oportunidad de hablar del conflicto vasco desde un punto de vista familiar, y eso es poco frecuente y bastante valioso».

Para Ana «el lenguaje de los discursos y las imágenes del conflicto vasco está ya muy agotado, y queríamos aportar otro punto de vista, que no fueran los de la víctima y el victimario. Y recordar que también existía la figura del mediador».

Una rara foto inédita

Surgen imágenes inéditas, como la del insólito y secreto encuentro en Washington que tuvo lugar en aquellos años «entre representantes de todos los partidos del Parlamento Vasco», que fomentó Juan Gutiérrez, para lograr al menos una conversación entre todos que era imposible en otro ámbito. «Hay alguna mención en un libro de Garaikoetxea, y Germán Yanke en El Mundo la describió en un artículo con todo detalle, porque se la mostraron, pero no la llegó a publicar».

La implicación del espía en la película fue alta en principio, «tenía muchas ganas de contar su versión de lo sucedido, y que no fuera la historia del primer traidor en democracia, sino que lo enfocáramos más desde el trabajo de mediación con mi padre». Pero llegaron algunas dificultades, que acabaron incorporándose al relato, para crear una nueva intriga. «A medida que veíamos que los servicios secretos estaban presionando a Roberto para que no participara en la película, teníamos la sensación de estar viviendo en primera persona un thriller real», explican los directores. «Cuando Roberto nos empezó a poner problemas quisimos incorporar lo que nos estaba pasando a la película». Porque en el origen de 'Mudar la piel' también estaba la intención de saber «si se puede filmar a un espía», cómo retratar a alguien acostumbrado a fingir. «Roberto me explicaba que un espía tiene que adoptar diferentes personalidades, que en ese sentido es como un actor. A veces se entusiasmaba y se olvidaba de que yo era la hija de uno de sus espiados. Sabe jugar muy bien con la dialéctica, es muy encantador de serpientes», explica Ana.

'Mudar la piel' ha salido adelante con el empuje de la productora donostiarra Señor y Señora, con la colaboración de Labyrint Films: «Ha sido una película complicada de hacer y de financiar, pero muy enriquecedora personalmente», asegura Leire Apellaniz. «Y como productora me ha permitido aprender un montón de cosas».

La proyección en un foro internacional del prestigio del Festival de Locarno ha sido un buen empuje para 'Mudar la piel': «Fue muy emocionante, estaban en la sala Juan y Frauke y el coloquio duró una hora. Y parece que gustó, han salido críticas muy buenas. Se vio que la gente empatizaba con los personajes y aplaudieron mucho a Juan». Tras su paso por el Zinemaldia, 'Mudar la piel' se estrenará en salas en octubre.