La espada que busca venganza la esgrime un espantapájaros Astiberri publica el integral con los primeros capítulos de 'Rumble' ÓSCAR GOÑI Lunes, 16 julio 2018, 13:17

Retumba la ciudad. Los callejones y las avenidas retumban, y hasta el aire retumba cuando el espantapájaros blande su espada, cuando las criaturas del inframundo se empeñan en no dar por finalizada una guerra que dura ya diez mil años. Y, como suele ocurrir, algunos de los que pasaban por allí se verán inmersos en un conflicto del que nada bueno puede esperarse. Retumba cada rincón y hasta el bar más gris puede convertirse en el escenario donde la aventura más loca comienza a moldear a sus protagonistas. Un camarero incapaz de preparar un dry Martini como mandan los cánones y con una vida insignificante; su amigo, de intelecto corto y similares ambiciones con respecto a su futuro, y un espantapájaros, bueno, más bien un inmortal envuelto en las ropas de un espantapájaros que ha sido desposeído de su cuerpo. Cosas que pasan. No en la vida real, pero sí en 'Rumble' (retumbar).

Presentada en 2014 en Estados Unidos, la nueva serie parecía enclavarse en el género del terror. Sin embargo, tras la lectura de sus números iniciales, no parecía tan claro que incluirla en ese cajón fuera del todo preciso, sobre todo porque sus padres artísticos no son estrictamente ordinarios.

A los guiones, John Arcudi, natural de Búfalo, estado de Nueva York, lector compulsivo, y ya con una larga trayectoria con títulos del peso de 'La máscara', 'La patrulla condenada' o, sobre todo, 'AIDP', serie nacida dentro del universo de 'Hellboy', se plantea un nuevo trabajo que llevará a cabo con el dibujante que le acompaña en la mencionada franquicia, James Harren. Éste, natural de Doylestown, Pensilvania, comienza su andadura en el mundo de las viñetas colaborando con Marvel, pero enseguida traslada su tablero de dibujo a Dark Horse, editorial con una línea más acorde con sus intereses e, incluso, estilo. 'Abe Sapien' es una muestra de ello y, 'AIDP', la agencia de investigación y defensa de lo paranormal, la prueba definitiva. A fin de cuentas, la sombra del demonio rojo de Mike Mignola es muy alargada.

De acuerdo, en 'Rumble' abundan los monstruos, la sangre de todos los colores y cuerpos de las más variopintas naturalezas, cercenados de arriba abajo. Y se cuentan legendarias batallas entre espectros y dioses. Pero es que Arcudi lo hace de forma diferente y, a estas alturas, utilizar el terror, moldeándolo, se antoja natural. Después de todo, en efecto, la sombra de 'Hellboy' es muy alargada.

Humor versus terror

El humor. Capaz de desatar carcajadas en un funeral, desafiar dictaduras e incluso convertir al creyente en ateo, al menos durante un rato.

'Rumble' es una pieza extraña, peculiar, no única, de un uso magistral del humor que se reivindica capaz de todo. Arcudi el alquimista, un maestro en proporciones. Y se rebela como uno de los grandes porque, el humor, presente tanto en diálogos brillantes como en gags visuales, se destilan en las cantidades justas y funcionan extraordinariamente bien.

Un guion es un organismo delicado, aunque no lo parezca; un mecanismo de precisión que, a falta de un solo engranaje, chirría en el mejor de los casos. Arcudi lo hace funcionar a toda velocidad y, eso es lo mejor, sin prisas. Pero, ¿y el dibujo?

James Harren, ¿recuerda al ya legendario Mike Mignola? No tanto como cabría dar por hecho, dada la carta de presentación que algunos le imponen. No, es personalidad, puede que en ocasiones aisladas desbarrar sea su opción, pero al tiempo se revela preciso, imaginativo, personal. Harren mostrando, probablemente, su mejor trabajo. La composición perfecta pero, sobre todo, con una planificación fantástica. Viñetas sin aparente trascendencia que convierten 'Rumble' en un diálogo con el lector, en un sitio donde éste se siente cómodo. Lápices meticulosos hasta la exageración que terminan pareciendo fáciles, pero que demuestran hasta dónde llega el talento. La expresividad como piedra de toque, y una capacidad para la creación de personajes principales o no, maravillosos, al alcance de pocos artistas.

'Rumble' es, sin duda, una de las lecturas del año.