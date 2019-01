ESKERRIK ASKO, AMONA «Lolo nos enseñó que no hay programas de televisión para niños, porque los más pequeños también saben pensar» | Isabel, Lolo y Nagua, en 2003. / USOZ NAGUA ALBA Nieta de Lolo Rico Lunes, 21 enero 2019, 10:16

Yo no fui de la generación de 'La bola de cristal', pero me crié con ella. Mi madre Isabel y mi abuela Lolo se encargaron de que bailara al son del vinilo de Alaska y los Electroduendes, devorara la cuarta parte o tuviera bien claro que si sola no podía, con amigas seguro que sí. Por eso, cuando hoy veo la televisión, hojeo los periódicos o miro las redes y leo lo que Lolo supuso para toda una generación, las cosas tan bellas que dicen de ella, me lleno de orgullo de tener tantos primos y primas adoptivos, a quienes no conozco, pero que la quieren tanto como yo, porque se criaron con ella, porque ella los crió, aunque fuera un poquito.

Y es que Lolo nos enseñó muchas cosas, nos enseñó que se puede ser marxista y bailar al ritmo de las canciones de la Movida, que lo frívolo y lo que mola pueden ser la excusa perfecta para enseñar y aprender muchas cosas, que no hay programas de televisión para adultos y programas para niños, porque los más pequeños también saben pensar, y la mejor forma de empezar a aprender (y a veces desaprender) es precisamente no entendiendo algo.

Y Lolo, como muchas otras mujeres de mi familia, me enseñó que no hay que conformarse con lo que a una le toca, que te podías divorciar y ser independiente, que podías estudiar una carrera, militar en política, hacer televisión, escribir novelas y coordinar colecciones editoriales, dar charlas, aprender y enseñar. Que puedes enfadarte y gritar, ser rebelde, soñar despierta y hacer planes descabellados, querer incondicionalmente, liderar, seducir, encantar, y sobre todo, ser divina de la muerte a la vez que tremendamente fuerte y brillante.

Gracias a Lolo, muchas niñas de ayer y de hoy no desearán ser princesas, porque saben que pueden ser escritoras, editoras, militantes, guionistas, directoras... Y como nieta, pero sobre todo como mujer, no se me ocurre mejor legado. Eskerrik asko, amona.