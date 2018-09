La Escuela de Cine inicia cuatro proyectos de investigación sobre cine vasco, feminismo y archivos La película americana 'Las deudas se pagan', hallada en Navarra. Los materiales que vayan generando los cursos en texto, audio y vídeo se irán incorporando a la página web del centro RICARDO ALDARONDO SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 5 septiembre 2018, 07:44

Con la llegada de la nueva temporada lectiva, y el primer curso oficial del centro, la Escuela de Cine Elías Querejeta con sede en Tabakalera pone en marcha cuatro nuevos proyectos de investigación, que se suman a los dos ya emprendidos en los primeros meses de este año, en torno a las lecciones perdidas de Andrei Tarkovski y el archivo del Festival de Cine.

Los temas que desarrollarán estos nuevos proyectos giran en torno al cine vasco, al cine feminista y a los archivos fílmicos. Estos proyectos pretenden «dar un impulso a la vertiente investigadora de la escuela con el objetivo de consolidar la identidad y carácter de EQZE como centro internacional de pensamiento, investigación, práctica experimental e innovación pedagógica en torno al pasado, al presente y al futuro del cine», según indica la organización de la escuela.

Una nueva sección en forma de blog en la página web de la escuela acogerá «los materiales audiovisuales que se vayan generando en el transcurso de sus respectivos procesos a través de textos, imágenes, archivos sonoros y vídeos que se incorporarán a este espacio de forma periódica». Los proyectos contarán con «la participación activa del alumnado de EQZE y se enriquecerán con las aportaciones del profesorado de los tres itinerarios de la escuela».

Indagar en un cine olvidado

El primero de los cursos lleva por título 'Cinenova: Women's Past Is Always Present' y gira en torno a «una distribuidora feminista londinense de cine y vídeo fundada en 1991», que cuenta con «un catálogo con cerca de 500 títulos de diversos formatos y géneros (experimental, narrativo, documental, educativo...) datados entre 1912 y 2001 que en la actualidad están depositados en la distribuidora de cine independiente y experimental Lux», informa la escuela. En colaboración con esta institución, el proyecto propone «un acercamiento a esta colección que comprende la restauración de una selección de materiales de los fondos de Cinenova además de una investigación con una perspectiva crítica y de género que tiene como objetivo contribuir al conocimiento y divulgación de la historia del cine realizado por mujeres». El resultado de este proyecto «se socializará mediante programas públicos que incluirán la proyección de dichos materiales».

En el campo del archivo y recuperación de películas deterioradas, fragmentadas o con riesgo de desaparecer se encuadra el proyecto titulado 'This Film Is Dangerous', que se centrará en el extraordinario hallazgo en el archivo personal del realizador navarro Javier Odériz de los rollos de dos películas datadas en 1924. Se trata de bobinas del filme estadounidense 'Las deudas se pagan (The Price of the Party)' dirigida por Charles Giblyn, película de la que según la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos no existe copia alguna; y la alemana 'Los últimos cuatro segundos de Quidam Uhl (Die Vier letzten Sekunden des Quidam Uhl)' de Robert Reinert, uno de los pioneros del expresionismo alemán, y película de la cual se conservan las partes primera, cuarta y quinta en el Filmmuseum de Múnich». Con la colaboración de la Filmoteca Vasca se llevará a cabo una investigación que aborde «el contexto histórico, social y estético en el que fueron producidas», así como un «análisis del estado de conservación de los materiales hallados para determinar la posibilidad de su digitalización y exhibición pública».

El Cineclub Irún

Filmoteca Vasca también interviene en el tercer proyecto, que bajo el epígrafe de 'Cine vasco en la frontera' pone el foco en el Cineclub Irún, que en los años 60 aglutinó a cineastas músicos y artistas plásticos como Fernando Larruquert, Néstor Basterretxea o Jorge Oteiza, y que acabaron fundando la productora Frontera Films. El Cineclub Irún se caracterizó por ser un «paradigma crítico para repensar el cine vasco», según los organizadores de este proyecto en el que investigadores internacionales «analizarán diversos casos de estudio con el objetivo de expandir o transgredir las fronteras que definen el cine vasco».

Y la Escuela de Cine también marcará una conexión con la llamada Amateur Movie Database, una herramienta que ha desarrollado la Universidad de Calgary en Canadá para dar visibilidad al cine amateur. La Escuela de Cine Elías Querejeta«liderará una nueva línea de investigación sobre el patrimonio del cine amateur vasco».