Equilibrismo extremo en Gazteszena y sonetos de Lorca en Lugaritz Javier García Ortega es Lorca. Hoy se presenta la función de circo 'Ovvio' y mañana en la casa de cultura tomarán el escenario los versos oscuros de García Lorca ROBERTO HERRERO SAN SEBASTIÁN. Sábado, 17 noviembre 2018, 08:33

El español David Díez Méndez y el eslovaco Tomas Vaclaveck forman el Colectivo Lapso Cirk. Son los artistas que hoy protagonizan en la Casa de Cultura de Egia el espectáculo 'Ovvio', un montaje de circo para todos los públicos en el que llevan el equilibrismo a su máxima dificultad, al instante que sitúan «cuando las leyes de la gravedad parecen vencidas, sobrepasadas, desaparecidas».

La dificultad de sus ejercicios logran superarla a veces «y otras no, pero nos gustan ambas experiencias», dicen. Lo que más les interesa mostrar con este montaje, que fue estrenado este año en Italia, no es tanto el acierto concreto en cada momento. Prefieren «la urgencia de descubrir hasta dónde podemos llegar antes de que la física y la casualidad nos derroten, queremos saber dónde está el instante de perfección antes de la caída».

Sobre el escenario utilizan planchas y barras de madera de tamaños muy diversos. Los dos equilibristas se suben a ellas en ejercicios extraños, o las utilizan como gigantes fichas de dominó. Movimientos precisos, coreografiados y la utilización de materiales cotidianos son herramientas para un trabajo «con una estética poética y delicada», que se expresa en íntima complicidad entre los dos artistas.

Sentados en el escenario

No hay certeza de si los once poemas que hoy se conocen como 'Sonetos del amor oscuro' Lorca se los dedicó a Rafael Rodríguez Rapún o a Juan Ramírez de Lucas. Con los dos el escritor granadino mantuvo una relación amorosa. Lo cierto es que los textos durmieron muchos años en un cajón y no se publicaron de forma completa y con permiso de los herederos hasta 1984.

El Centro de Producción Teatral Viridiana los han convertido en 'Amor oscuro', la función interpretada por Javier García Ortega que mañana se presenta en Lugaritz. Un trabajo que sus creadores definen como «sutil, delicado y de realidades escondidas. Es una obra que deja entrever habitaciones a medio iluminar y sentimientos a medio decir. Versos desaparecidos de un poeta desaparecido».

El actor propone al público «once momentos del amor torturado y oculto de Lorca. En cada soneto desvelamos un paso de una historia rocambolesca de la vida y la muerte de Federico, pero también de lo que ocurrió después». El aforo está limitado porque los espectadores se sientan en el escenario. «No es una obra al uso», dicen desde la compañía aragonesa. «Tampoco un recital poético». Es una oportunidad «para escuchar los mejores versos de Lorca y para conocer por qué y cómo se escribieron y se ocultaron».