«Tuve un infarto y ahora me río de eso a tumba abierta» «Tuve una muerte 'low cost'. Ni había luz, ni túnel»·, afirma el actor. / ALBERTO FERRERAS Santi Rodríguez. Humorista El actor andaluz presenta hasta el miércoles en el Principal 'Infarto. ¡No vayas a la luz!', una obra en la que hace humor con su enfermedad ROBERTO HERRERO Lunes, 26 agosto 2019, 07:32

El famoso 'frutero' en la serie 'Siete vidas' tuvo un grave susto de salud en la vida real. El resultado ha sido tomarse con humor su enfermedad y crear una función en formato de monólogo en la que su protagonista decide aprovechar la segunda oportunidad que le ha dado la vida para cumplir una lista de proyectos pendientes, desde los más simples a los más ambiciosos. La comedia se presenta hoy a las ocho de la tarde en el Principal.

– ¿Para reírse de la muerte hay que estar muy vivo?

– Pues sí. Y pensar que hay algo bueno, que en este caso es que hemos pasado el listón y podemos seguir adelante.

– Su personaje regresa a la vida después del infarto con toda una lista de tareas por hacer.

– Te planteas hacer muchas cosas y luego ves que la vida es mucho más simple. Lo que hay que hacer es disfrutar de ella y aprovechar el tiempo. Pensé en hacer 'puenting', pero luego me di cuenta que si no me he muerto de un infarto igual ahora me mato haciendo el burro, así que mejor lo dejo.

– A esta función se le puede poner un cartel de esos que dicen basado en hechos reales, porque usted tuvo de verdad un infarto.

– Está basado en hechos reales y además son los míos. Porque aunque lo digo en la propia función, no se creen que alguien que ha tenido un infarto se ría de eso de la manera que yo lo hago, a tumba abierta. Cuando empecé a pensar en esta obra la duda era que me iba a reír de una enfermedad, pero no lo hago de la de los demás, sino de lo que me ha pasado a mí.

«Cuando te ríes, aunque sea solo ese segundo, te estás aislando de tus problemas»

– Cuenta que lo suyo fue un infarto un poco raro.

– Fue de marca blanca. Era un infarto de bazo y cuando lo cuento la gente me contesta que vaya mierda de infarto, que no es de corazón como Dios manda, que vaya porquería. Pero la realidad es que sí es grave.

– ¿Llegó a ver la luz que le llevaba al otro mundo?

– No, tuve una muerte 'low cost'. Ni había luz, ni túnel. Estarían en obras y me desviaron por otro lado. Fue todo muy cutre.

– ¿A los dos días de pasar por un trance así y tras las buenas intenciones de rigor, volvemos a ser los mismos de antes?

– La base no da para cambiar. Al principio efectivamente es así, pero luego se vuelve a lo de siempre, quien nace lechón muere cochino, es así. Hay ocasiones en las que empiezo a decir vaya mierda de día, pero me acuerdo del hospital y me doy cuenta de que la vida es maravillosa.

– Para alguien que se hizo famoso con una serie que se llama 'Siete vidas', ¿un infarto es poca cosa?

– Sí, sí, pero ya las voy agotando, me quedan menos, jaja. Me acuerdo mucho de aquella serie porque fue una experiencia espectacular.

«Hay una frase que me gusta mucho: 'La fama no hace gilipollas, los descubre'»

– Con ella saltó en poco tiempo a una gran popularidad, no podría ni salir tranquilamente a la calle.

– Y me sigue pasando, pero he tenido la suerte de tener a la familia que me pone los pies en el suelo y me dice que sigo siendo un tipo normal por mucho que salga en una serie o donde sea. Me costó asumir que iba por la calle y me paraba todo el mundo y eso, efectivamente, ocurrió de la noche a la mañana.

– ¿Y qué se hace entonces?

– Requiere un ejercicio de humildad para que no se te vaya la olla. Cuando hablo de esto suelo citar una frase que no sé de quién es y me gusta mucho: «La fama no hace gilipollas, los descubre». Tú no te vuelves tonto de buenas a primeras porque te hagas famoso, ya lo eras de toda la vida y ahora como eres famoso puedes quitarte la máscara. Siempre me he preocupado en no perder el norte y ser consecuente de que somos gente normal, algo obvio, pero es que hay artistas a los que se les va la cabeza.

– ¿Es usted de esos cómicos que fuera del escenario son muy serios?

– Totalmente. Quizás sea por mi padre que es un leonés muy serio, aunque nacido en Cuba. Me ha enseñado que cuando te comprometes tienes que cumplir tu palabra y que si quedas a las cinco no es a las cinco y diez. Me gusta cumplir con mi palabra y con lo que prometo. En ese sentido sí soy muy serio. Y con mi trabajo, que lo vivo como la cosa más seria de este mundo. Siento que tengo la importante tarea de que la gente se olvide durante mi espectáculo de la mierda que tenemos a diario. Eso es una responsabilidad.

–¿Los espectáculos cómicos triunfan tanto porque hay mucha necesidad de reír?

–Necesitamos reírnos y olvidar. Cuando te ríes es como cuando estornudas y no puedes evitar cerrar los ojos. Cuando te ríes, aunque sea solo ese segundo, te estás aislando de tus problemas. Es fundamental.