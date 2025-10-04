Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Logo Patrocinio
Eneko Lazkoz.
Nafarroako Bertsolari Txapelketa

Eneko Lazkozek irabazi du lehen faseko lehen saioa Auritzen

Azaroaren 1ean Agoitzen jokatuko den finalaurrekorako txartel zuzena eskuratu du Etxarri Aranatzeko bertsolariak

I. M.

Larunbata, 4 urria 2025, 21:21

Comenta

Nafarroako Bertsolari Txapelketako lehen faseko lehen saioa izan da larunbat honetan Auritzeko Kultur Etxean eta bertaratu direnen 120 bat bertsozaleren aurrean nagusitu da Eneko Lazkoz ... Martinez. Lehian 357,5 puntu eskuratu ditu eta azaroaren 1ean Agoitzen jokatuko den finalaurrekorako txartel zuzena eskuratu du Etxarri Aranatzeko bertsolariak.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  2. 2 El radar que limita la velocidad a 60 km/h escondido en un túnel de Gipuzkoa
  3. 3

    Los monitores de Bernedo afirman que no les constan casos de violencia sexual y dicen sentirse «linchados»
  4. 4

    Las últimas denuncias sobre Bernedo hablan de monitores teniendo sexo y paseando desnudos
  5. 5

    El Gobierno Vasco asume ahora que el límite de precios no afecta a alquileres vigentes de grandes tenedores
  6. 6

    Sacrifican los primeros 80 atunes en la granja de engorde de Getaria
  7. 7 El detalle que llama la atención de los visitantes en la Parte Vieja de San Sebastián
  8. 8 Guía de emergencia ante el principio del fin de Windows 10
  9. 9

    Hamás e Israel se citan este domingo en Egipto para negociar el plan de Trump y sellar la paz
  10. 10 Cortes de tráfico, calles cerradas y cambios en parkings: así afectará la Media Maratón de mañana a la circulación en San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Eneko Lazkozek irabazi du lehen faseko lehen saioa Auritzen

Eneko Lazkozek irabazi du lehen faseko lehen saioa Auritzen