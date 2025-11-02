Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Eneko Lazkoz azaroaren 29an Iruñeko Nafarroa Arenan izango da. Bertsoa.eus

Eneko Lazkoz, Nafarroako Bertsolari Txapelketako finalerako lehen sailkatua

Etxarri-Aranazko bertsolariak Nafarroa Arenarako txartela eskuratu du Agoizko finalaurrekoan nagusituta

X. Ibarbia

Donostia

Igandea, 2 azaroa 2025, 20:00

Comenta

2025eko Nafarroako Bertsolari Txapelketako finalak badu lehen sailkatua. Eneko Lazkozek lortu du azaroaren 29an Iruñeko Nafarroa Arenan izango den saiorako lehen txartela, Agoizko Kultur Etxean, 190 lagunen aurrean, jokaturiko finalaurrekoan garaipena eskuratuta.

Sei bertsolari aritu ziren bertan kantuan, zozketak erabakitako ordenean: Eneko Lazkoz Martinez, Saioa Alkaiza Guallar, Eki Mateorena Zozaia, Ekhiñe Zapiain Arlegi, Endika Legarra Nuin, Julen Zelaieta Iriarte. Zigor Gartzia 'Zian' aritu zen gai-jartzaile lanetan, eta epaile, berriz, Cesar Etxeberria, Joseba Beltza, Mikel Beaumont, Nerea Bruño eta Patxi Barberena.

Saioko ariketa puntuagarri guztiak eginda, Etxarri Aranzko bertsolariak eskuratu zuen puntu gehien (508,5), eta horrenbestez, saioa irabazi eta azaroaren 29an Iruñean jokatuko den finalerako sailkatu zen. Haren atzetik gelditu dira Saioa Alkaiza Guallar (496,0), Ekhiñe Zapiain Arlegi (494,0), Eki Mateorena Zozaia (488,5), Julen Zelaieta Iriarte (458,5) eta Endika Legarra Nuin (441,0).

Hurrengo finalaurrekoa, azaroaren 8an Leitzan

Hurrengo larunbatean, azaroaren 8an, jokatuko da bigarren finalaurrekoa, Leitzan. Jabi Lezaun Landa, Julio Soto Ezkurdia, Kattin Madariaga Apaolaza, Mikel Lasarte Cia, Patxi Castillo Graciarena eta Sarai Robles Vitas izango dira bertan. Gai jartzailea Iratxe Legarra Nuin izango da. Hirugarren finalaurrekoa eta azkena, aldiz, azaroaren 16an izango da, Tafallan. Amaia Elizagoien Varela, Ekain Alegre Gil, Joanes Illarregi Marzol, Josu Sanjurjo Alzuri, Xabat Illarregi Marzol eta Xabier Maia Etxeberria sailkatu dira bertan aritzeko. Bietarako zein finalerako sarrerak salgai daude www.bertsosarrerak.eus atarian.

Zortzi bertsolari lehiatuko dira Nafarroa Arenan: finalaurreko bakoitzeko lehena eta puntuazioz sailkatu diren beste bostak. Bi saiotan banatuko da finala: lehendabizi zortzi bertsolariak jardungo dira eta ondoren puntu gehien batu dituzten bi bertsolarien arteko buruz burukoa egingo da. Arratsalde osoko jardunaren ostean puntu gehien dituen bertsolaria izango da txapelduna.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una tangana entre Aramburu y Sancet para finalizar un gran derbi
  2. 2 Maribel Vilaplana sale del hospital tras una crisis de ansiedad
  3. 3 Ernesto Valverde, fuera de quicio por un jugador de la Real Sociedad: «Aquí eres muy gallito, ya hablaremos allí»
  4. 4

    El análisis de los jugadores de la Real Sociedad ante el Athletic: puntúa y comenta
  5. 5 Los radares que cazan a una media de 11 conductores al día en San Sebastián
  6. 6 Jon Insausti: «Donostia tiene que seguir siendo segura. El que delinca una y otra vez debe tener cárcel o expulsión»
  7. 7

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  8. 8 Una mujer de 54 años vende su casa en Tenerife para mudarse a una aldea gallega: «He encontrado mi lugar en el mundo»
  9. 9

    La Policía descarta el móvil terrorista en el ataque con cuchillos en un tren del Reino Unido
  10. 10

    Temor al asesino en serie. ¿Pueden rehabilitarse los criminales más sanguinarios?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Eneko Lazkoz, Nafarroako Bertsolari Txapelketako finalerako lehen sailkatua

Eneko Lazkoz, Nafarroako Bertsolari Txapelketako finalerako lehen sailkatua