Ene Kantak 2026ko urtarrilean itzuliko da Bilbora
Urtarrilaren 3an eta 4an Campos Eliseos Antzokian izango da, egunean historiaurrearekin lotutako bi ikuskizunekin
I. M.
Asteazkena, 10 iraila 2025, 15:37
Historiaurrearekin lotutako 'Bisonte-Mastodontearen bila' ikuskizuna Bilbora eramango du Ene Kantak taldeak. Bi egun izango dira, 2026ko urtarrilaren 3an eta 4an, Campos Eliseos Antzokian, eta bakoitzean bi emanaldi eskainiko dituzte «urte hasiera familian ahalik eta modurik onenean ospatzeko». Sarrerak salgai daude dagoeneko lasttour.org helbidean.
Nerea Urbizuren liburu batean oinarritua, 'Bisonte-Mastodontearen bila' ikuskizuna haurrentzako euskarazko antzerki-obra bat da. Historiaurrea oso gai erakargarria da haurrentzat, eta zenbait ikastetxetan lantzen dute gaia, proiektuen bitartez, eduki interesgarri eta aberasgarriak arakatzeko aukera emanez haurrei, hala nola ingurunearen ezagutza, geografia eta naturarekiko errespetua. Ekintza Aralar mendilerroan kokatuko da, eta pertsonaiek bizitzeko baliabideak bilatu behar dituzte, fruituak bilduta eta animaliak ehizatuta, kobazuloa izanik aterpe. Testuinguru hori ezin egokiagoa da historiaurreko bizimoduari buruz gauza berriak ikasteko, baita gure natura-ingurunea zaintzea zein garrantzitsua den ikusarazteko ere.
Txantreako erraldoien konpartsak parte hartuko dute ikuskizunean, abeslari, aktore eta dantzariekin batera 40 bat laguneko lantaldea osatuta. Eszenografia ikusgarria izanen da: historiaurreko paisaiak irudikatuko dituzte, eta panpina handien eta ikus-entzunezko elementuen bitartez, haurrak eta haurren laguntzaileak liluratzea lortuko dute, Aralar mendilerroan bisonte baten bila abentura zirraragarriak biziarazita.
Ene Kantak proiektuak 2010. urtean ekin zion bideari. Hasieran, proposamen erabat xumearekin hasi ziren: haurrentzako abestiak euskaraz sortzen zituzten, eta bideoklipak grabatzen zituzten ikastetxeetan haurrekin. Lehen diskoa kaleratu zuten berehala, 19 abestirekin eta Jesus Irujoren laguntzarekin, eta 2012az geroztik Euskal Herri osoko antzoki eta hirietara eraman dituzte ikuskizunak. Bide horretan, 150 abesti berri igo dituzte Youtubeko kanalera, 95 milioi ikustaldi baino gehiago izanik; 9 disko kaleratu dituzte, 3 liburu argitaratu, eta ETB3n 5 denboraldi egin dituzte, 1.250 kapitulu baino gehiagorekin.
