Endless Boogie, veteranos del rock neoyorquino, visitan Donostia

Endless Boogie, grupo veterano de las jam sessions de Brooklyn, actuará esta noche en el Dabadaba, donde desplegarán su vasta panoplia de estilos que van del blues rock a la nueva psicodelia, pasando por el stoner-rock y el metal. Incluso pueden reconocerse influencias kraut en un grupo que a veces se ha definido como kraut-southern-rock. Hoy presentarán en la capital guipuzcoana su quinto y último disco, 'Vibe Killer' (2017), a partir de las 21.00 horas, con entradas que cuestan 10 euros en venta anticipada y 15 en taquilla.

El combo neoyorquino se formó en 1997 y adoptó su nombre del álbum homónimo que John Lee Hooker publicó en 1971. Sin embargo, hasta 2008 no editaron su primer disco, 'Focus Level', porque según recuerdan desde la sala donostiarra, la banda no ha sido la ocupación principal de su líder y cantante Paul Major. A sus 64 años, este hombre a quien califican de «coleccionista empedernido y traficante de discos oscuros» demuestra que «aprendió a tocar la guitarra en los 70 y artísticamente no se ha movido de ahí» durante todo este tiempo.

Con ese planteamiento su discografía se ha ido ampliando con los álbumes 'Full House Head', (2010), 'Twenty Minute Jam Getting Out Of The City' (2011) y 'Long Island' (2013), además de 'Vibe Killer' (2017).

Completada por Jesper Eklow (guitarra), Marc Razo (bajo) y Harry Druzd (batería), la formación y su sonido boogie remiten a nombres como ZZ Top y Canned Heat, aunque también gustan de atmósferas deudoras de The Velvet Underground, Amon Düul o Träd Gräs & Stenär.