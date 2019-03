Encuentros Club DV | Rebordinos: «La prioridad cada año es buscar financiación para las nuevas necesidades del Festival» 02:16 José Luis Rebordinos contó los entresijos del Festival y respondió a las preguntas y comentarios de los lectores / Mikel Fraile Encuentros Club DV El director del Zinemaldia José Luis Rebordinos departió con los lectores en el estreno de los Encuentros Club DV EL DIARIO VASCO Domingo, 31 marzo 2019, 08:14

José Luis Rebordinos fue el primer invitado en el estreno de Encuentros Club DV, un espacio ideado para los suscriptores de El Diario Vasco digital por el que pasarán diferentes representantes de distintos ámbitos de la cultura y la sociedad.

El director del Festival de Cine de San Sebastián compartió abiertamente anécdotas y mecanismos de trabajo, y respondió a todas las dudas y curiosidades de una veintena de los lectores más fieles de la web, que participaron de forma muy activa durante las dos horas que duró el encuentro moderado por el periodista de DV Ricardo Aldarondo.

José Luis Rebordinos desmontó en el estreno de Encuentros Club DV, para empezar, la idea de que esta época es aún tranquila para los que hacen el Festival de Cine de San Sebastián . El relato de su jornada fue trepidante. «He empezado el día haciendo lo que mis compañeros llaman una 'rebordinada', porque tenía cita en el médico pero no encontraba las llaves del coche, y me ha tenido que traer una vecina», relató con la franqueza y el humor que desplegó en todo el encuentro. «Luego me he reunido con Patxi Presa de la Diputación porque están preparando una nueva edición del festival de series. Habré hecho o recibido unas 40 llamadas, porque hemos estado tres días en Madrid viendo películas y tenía que hablar con distribuidores y productores, he gestionado la posible presencia en San Sebastián de una directora, he tenido reuniones con el departamento de comunicación, de producción y de películas del Festival. Y vengo de la reunión con el consejo de administración, en el que damos presentado las cuentas del año anterior auditadas por una empresa».

La pasión por el cine debe quedar a menudo en segundo plano («el Festival te da mucho, pero también te quita», reconoció), porque conseguir la financiación es lo primero. «Cada vez es más complicado hacer los presupuestos. Al día siguiente de terminar una edición hay que empezar a buscar dinero para la siguiente, porque aunque llevamos años con una estabilidad económica, hay nuevas necesidades, patrocinadores que no siguen y hay que buscar otros... En octubre me faltaban 480.000 euros para cuadrar el presupuesto de este año y la prioridad es buscar esa financiación».

Infomación y seducción

Al mismo tiempo el proceso de selección de películas ya está a pleno rendimiento. «En estos momentos llegan quince o veinte películas cada día que hay que repartir entre los compañeros del comité de selección. Yo veo unas 350 al año, pero mis compañeros pueden ver entre 600 y 800 cada uno», afirmó José Luis Rebordinos en el estreno de Encuentros Club DV.

Había curiosidad entre la audicencia del estreno de Encuentros Club DV.por saber cómo ven las películas los miembros de comité de selección, y cómo se consigue que vengan a San Sebastián: «Hay dos cosas muy importantes en el festival. Lo primero, conseguir toda la información y para eso tenemos un departamento de documentación muy bueno que se anticipa a lo que está pasando y a lo que nos puede interesar. Y lo segundo es la seducción, convencer a los que deciden dónde va a ir la película, que somos un festival importante y que San Sebastián es una buena opción para empezar su gira. Somos más pequeños que Venecia pero podemos usar otros atractivos, como la ciudad, la gastronomía y que somos un festival de público. A los productores les encanta ver la reacción del público».

Muchas películas se inscriben en el Festival y las envían por un enlace de internet o en un DCP. «También acudimos a los mercados de los festivales más importantes, donde se ven películas aún no terminadas o estrenadas. Además, hacemos viajes a París, Londres y otras ciudades donde nos ponen en una sala privada 40 o 50 películas, que nos ofrecen directamente los productores».

Los lectores presentes en el estreno de Encuentros Club DV bromearon con la admiración de Rebordinos por Monica Bellucci y él contó algunas divertidas anécdotas con conocidos actores y también alguna decepción, «aunque de estos no voy a decir nombres». Reveló «sustos» que ocurren durante el festival con proyecciones o invitados pero que el público no llega a notar. Y surgió alguna preocupación por la posibilidad de que se reduzcan las sesiones de público para aumentar las de prensa y acreditados. «De momento no hay tijeretazo, vamos a intentar conjugar la programación de manera que se puedan utilizar más sesiones en cada sala y otros ajustes», tranquilizó Rebordinos.

«Ha sido una gozada, es que es tan cercano y tan ameno contando todo...», comentaban a la salida los participantes después de más de dos horas de Encuentros Club DV . «Cuando le diga a mi hija, con lo que le gusta el cine y el Festival, que hemos estado con Rebordinos... qué envidia va a pasar».