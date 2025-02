Encuentran al actor Gene Hackman y a su esposa muertos en su residencia de Nuevo México

DV Jueves, 27 de febrero 2025, 09:53 | Actualizado 10:03h. Comenta Compartir

El actor Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, han sido encontrados muertos en su residencia de Santa Fe, Nuevo México. Hackman, de 95 años, fue un destacado actor estadounidense, ganador de dos premios Óscar, conocido por películas como «The French Connection» y «Sin perdón». Las autoridades locales no sospechan de un delito, pero aún se desconocen las causas y el momento exacto de las muertes.

Se inició en el cine en los años 1960 y alcanzó la fama durante los años 1970. Tuvo papeles protagonistas en películas de Hollywood de directores como Arthur Penn, William Friedkin, Francis Ford Coppola, Alan Parker y Mike Nichols.

Su larga carrera cinematográfica ha dejado películas como 'The French Connection' (película con la cual ganó su primer Óscar al mejor actor), 'La aventura del Poseidón', 'La conversación', 'Superman: la película', 'Under Fire', 'Hoosiers', 'Bat 21', 'Mississippi Burning', 'The Firm', 'Unforgiven (película por la que recibió su segundo Óscar, esta vez al mejor actor de reparto), 'Rápida y mortal', Marea roja', 'Poder absoluto', 'Heist', 'The Royal Tenenbaums', 'Behind Enemy Lines', 'Enemigo público' y 'Runaway Jury', entre otras.

A pesar de su dilatada trayectoria, el afamado actor nunca estuvo en el Zinemaldia de San Sebastián y fue el actor protagonista en la película 'Arde Missisipi' por la cual premiaron a William James Dafoe.

