Los empleados de Tabakalera Ubik denuncian una «precariedad laboral absoluta» DV SAN SEBASTIÁN. Sábado, 6 octubre 2018, 08:31

Los 13 trabajadores que conforman la plantilla de la biblioteca de creación Tabakalera Ubik denunciaron ayer la «absoluta precariedad laboral» que soportan y aseguraron que su situación «se ha vuelto insostenible». En una nota del sindicato ELA enviada a los medios, indicaron que en Ubik «trabajamos 13 jóvenes con estudios superiores, especializados cada uno en nuestro ámbito, pero nuestras condiciones laborales no reflejan esta situación. Estamos subcontratados y nuestro salario no llega a los 1.000 euros, trabajamos domingos y festivos sin percibir ningún tipo de plus por ello, tenemos problemas para coger vacaciones, tenemos horarios imposibles que no nos permiten conciliar...».

Los trabajadores, pertenecientes a la empresa navarra Sedena, denuncian además que el consejo de administración de Tabakalera ha ignorado sus reivindicaciones y anuncian que informarán próximamente «sobre el calendario de movilizaciones previstos».