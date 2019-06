Cuando la cámara se aproxima a las cosas más sencillas Una de las imágenes que forman parte de la exposición del Photomuseum. / FOTOS ELENA VALENCIA Emilia Valencia reivindica la belleza de los objetos que forman parte de nuestro entorno en una exposición en el Photomuseum BORJA OLAIZOLA Miércoles, 5 junio 2019, 07:13

Se titula 'De parte de las cosas sencillas' y es una reivindicación en imágenes de la belleza de los pequeños objetos de nuestro entorno. En el medio centenar de instantáneas de la fotógrafa Emilia Valencia que se pueden ver desde ayer en el Photomuseum de Zarautz abundan los enseres aparentemente insignificantes, botellas, frutas, vasos, hortalizas o flores que dan forma a un universo poético en el que se adivina una clara voluntad de dar sentido a ese viejo principio de que lo más sencillo es también lo más hermoso. «Es una serie que está aún en construcción y que surge en un periodo de mi vida muy positivo desde el punto de vista emocional, lo que se traduce en unas fotografías llenas de luminosidad que buscan reflejar la belleza de las cosas más insignificantes», señala la fotógrafa.

La exposición Lugar Photomuseum. Fechas Hasta el 14 de julio. Conferencia El 14 de junio (18 h) a cargo de la autora.

Profesora de fotografía con formación académica de Bellas Artes, Emilia Valencia confiesa su fascinación por esas pequeñas cosas que conforman nuestra realidad cotidiana. «Son enseres a los que apenas prestamos atención, objetos que incluso despreciamos pero que tienen una carga emocional importante porque están llenos de recuerdos», señala. La fotógrafa combina lo pictórico con lo fotográfico a la hora de dar una nueva presencia a ese universo. «Digamos que trato a esos objetos como si fuesen personas que posan para ser retratadas, de ahí que en las fotografías adquieran una mayor dignidad».

Flores y alegría

Además de los bodegones, destaca el protagonismo que las flores tienen en la serie. «Tengo pasión por las plantas, cultivo un pequeño jardín que me proporciona un suministro regular de flores: las corto y luego busco el entorno más favorable para sacar a la luz toda su belleza». Visitante asidua de la feria de plantas que se celebra en Iturraran todas las primaveras, la fotógrafa tiene debilidad por las flores más sencillas y también por las de color más claro. «Me gustan las flores más simples, las que tienen pocos pétalos, porque son las más impactantes. Una vulgar amapola, que es la flor más corriente que se puede encontrar en nuestros campos, encierra una enorme capacidad de transmitir alegría».

Aunque no reniega de los programas de edición, Emilia Valencia ha evitado los retoques en este trabajo. «Lo único que he hecho ha sido restar coloración en algunas de las fotografías para que no estuviesen tan saturadas». La fotógrafa se muestra encantada de exponer su obra en el Photomuseum, un recinto con el que se siente muy vinculada. «Mi padre era fotógrafo y retomar el contacto con todos los artilugios del oficio que se pueden ver en Zarautz me parece un privilegio», resume.