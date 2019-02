Elena Setién: «Me siento privilegiada de vivir hoy como mujer y músico» 'Another Kind of Revolution' (Thrill Jockey) es el nuevo disco de la artista donostiarra formada en Dinamarca, que estará en concierto el 7 de marzo en el Victoria Eugenia JAVIER HERRERO (EFE) Madrid Lunes, 18 febrero 2019, 19:24

Vasca de nacimiento pero nórdica en su configuración musical, Elena Setién se convirtió en un nombre a tener en cuenta con su debut discográfico, al que pone continuidad con un álbum en el que promueve «otro tipo de revolución» que recupere los nombres de tantas mujeres desterradas por la Historia.

«Me siento privilegiada de vivir este momento como mujer y como músico», destaca, una forma de subrayar el agravio comparativo con «todas esas científicas, historiadoras..., tantas como hombres, condenadas a vivir siempre en las sombras».

Para dar voz a los «grupos marginalizados» presenta 'Another Kind of Revolution' (Thrill Jockey). «Quizás hoy en día estamos listos para quitar esa tapadera y que salga todo», opina Setién (San Sebastián, 1978) .

Continuación de 'Dreaming of Earthly Things' (2016), que recibió un Premio Vasco de la Música (Musika Bulegoa Sariak), este es su segundo disco en solitario, el sexto de una carrera que pasó por el dúo de improvisación Little Red Suitcase, del que le queda cierto poso jazz en temas como 'Down the meadow'.

«Eso no se pierde. Las grandes voces del jazz cantan desde el corazón», afirma esta donostiarra, más devota de «las voces pequeñas, como la de Billie Holliday, que de Ella Fitzgerald, que era más virtuosa».

El deseo de estudiar violín clásico llevó a Elena Setién con 18 años fuera de casa, a Dinamarca. «Estaba tan verde que no tenía ni identidad, así que crecí musicalmente en otro sitios y aquí me sentía un poco ajena», reconoce tras su retorno en 2015, madre ya de dos niños, luego de un largo período de 20 años.

«El sello escandinavo está casi metido en mi ADN y seguirá ahí», afirma Setién, que en estos últimos años ha iniciado un «proceso de conexión» con sus raíces de la mano de músicos como Mikel Azpiroz o el grupo Grande Deix.

Precisamente con ellos gesta en la actualidad un disco en euskera con poemas de Jon Mirande que podría estar listo «a finales de este año o comienzos de 2020».

«De momento veo un poco difícil escribir yo misma en euskera, porque no lo domino del todo. Incluso en castellano sería una metamorfosis. He probado a veces y me cuesta reconocerme, pero no lo descarto», dice.

De 'Another Kind of Revolution', el disco que ya sujeta entre las manos, cuenta que mantiene un «tono onírico» con «personajes costumbristas e historias contadas desde perspectivas románticas».

A su lado, uno de los sellos internacionales más prestigiosos. «Era la plataforma idónea para llevar este disco a mejor puerto, para llegar a la aldea global, un público con pequeños adeptos en cada ciudad pero que, a nivel mundial, es mucho mayor que si te quedas en un solo país», explica.

Ella misma se ha encargado de grabar todos los instrumentos. «Quería ver cómo suena mi música tocada por mí, como si fuera todas esas personas. Es algo que artísticamente tenía que hacer y estoy muy satisfecha», valora Setién, particularmente motivada con su estreno a la batería, más cómoda al teclado, su hábitat natural.

En todo ese proceso solo se colaron unas manos ajenas, las del compositor y músico estadounidense Steve Gunn. «Me gusta muchísimo su sonido, muy etéreo, pero con los pies en el suelo también, con una guitarra multidimensional y muy evocadora con la que me identifico mucho», argumenta.

Concierto en el Teatro Victoria Eugenia

Para escucharla en vivo habrá una oportunidad de oro en mayo como parte del cartel del festival Primavera Sound de Barcelona, en una cita en la que estará acompañada por dos músicos más y el propio Mikel Azpiroz.

Antes, el 7 de marzo, estará en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián. El 16 de marzo pasará por la vizcaína Kultur Etxea de Berriz, el 30 por el Beratu Fest de Oñati y el 27 de abril por Madrid (sala 0).