Elena Arrese lleva al Aquarium sus 'ofrendas del mar'

La artista tolosarra Elena Arrese presenta en el Aquarium de Donostia su nueva propuesta artística, 'Ofrendas del mar'. La tolosarra ha dedicado toda su vida ... al arte, su gran pasión, aunque solo recientemente se ha lanzado a exponer. Antes tenía su empresa 'Mitxoleta', amapola en euskera, con la que elaboraba álbumes artesanales para fotografía.

«El Aquarium es un sitio privilegiado para mostrar mi obra, y la combinación del lugar, el mar y mi trabajo artístico es perfecta», dice. Abierta hasta el 28 de septiembre, la exposición va dirigida a «todos los públicos». Arrese ha traído al Aquarium pinturas y esculturas «dedicadas al mar, un mar relacionado con Donostia». Murales independientes, cuadros pequeños unidos a una pieza en particular y una «bañera con el conjunto de estructuras que representan el fondo marino» conforman la muestra.

Su inspiración viene «del reflejo del mar en la ciudad». El nombre de la exposición hace referencia a las ofrendas que ella hace al mar. «Es una expedición personal en la cual llevo varios años trabajando, a través de la naturaleza», asegura.

Experiencias

Las obras reflejan su gusto por la variedad de texturas, en una búsqueda de «experiencias estéticas y éticas». El proceso «comienza por una idea caótica a la que doy forma para lograr mi propio cosmos. Y siempre me cuesta dar por finalizada una obra».

Ha utilizado técnicas mixtas para todas las piezas del proyecto. «Me gusta investigar sobre los diferentes materiales», explica. Sus obras están compuestas por muchos productos reciclados, actitud que defiende como «transformación» y «renovación».

El conjunto de pintura y escultura está compuesto por el mismo material reciclado e incluso «papeles manipulados» por ella. Utiliza tanto tintes como arcillas, porque le gusta el «aspecto metálico», una creatividad que parte del «arte bizantino y el mosaico romano». Los cuadros pequeños simbolizan «los fondos marinos» y las figuras son «siluetas antropomorfas emergentes de ese fondo marino». Y los murales son una «panorámica de Donostia».

Hay más exposiciones en marcha. El 4 de septiembre Arrese mostrará su nueva iniciativa artística en la sala Okendo de Gros. «Es un trabajo sobre la naturaleza, las tradiciones y la antigüedad. Y llevaré a la exposición un toque del Milenio del término 'Ipuscua' que se celebra este año».

En reconocimiento a su trabajo ganó el Premio Foto-Ventas en Barcelona (2003) al producto innovador del año, y también recibió el Premio Producto Innovador del Año en Varsovia (2009). «No me presento a ningún concurso porque me gusta mucho sentirme libre a la ora de crear» dice. Pinta como necesidad: «Es mi forma de expresar mis sentimientos y emociones».