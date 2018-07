Eilen Jewell lleva su acorde menor a Hondarribia Eilen Jewell y su banda, en una imagen promocional. / DV La cantante de Idaho recala este domingo en el auditorio Itsas Etxea, donde presentará su nuevo disco 'Down Hearted Blues' (2017) J. G. A. SAN SEBASTIÁN. Viernes, 27 julio 2018, 09:10

El auditorio Itsas Etxea de Hondarribia se rendirá este domingo a la reina del acorde menor, Eilen Jewell, que tras cinco álbumes de canciones originales, el año pasado publicó un disco que supuso su reencuentro con el blues. En 'Down Hearted Blues' (2017), la cantante estadounidense presenta una colección de viejas y audaces versiones de blues y rhythm & blues que se suman a la potente mezcla de country clásico, folk y rock and roll que caracteriza su música original desde hace más de una década.

Según recuerdan los organizadores del concierto, que servirá para celebrar los 25 años de la cercana sala Psilocybenea, «desde el poderío de los barrelhouse de la Bessie Smith de los años 20, a los sonidos eléctricos de la Betty James de los 60, la música blues ha sido siempre una fuerte influencia para los nativos de Boise (Idaho)», de donde es originaria Jewell.

La cita Cartel Eilen Jewell. Lugar Itsas Etxea Auditorioa. (Hondarribia). Día y hora 29/7/2018. El domingo a las 19.30. Precio 7 euros.

Junto a su fiel banda de siempre -Jerry Miller, Shawn Supra y Jason Beek-, Jewell interpreta «versiones grasientas de blues oscuro» como el 'It's Your Voodoo Working', de Charles Sheffield, o 'You Know My Love', de Willie Dixon. Además, el grupo «desnuda el sonido, cambiando la batería y los instrumentos eléctricos por tablas de lavar, mandolinas y banjos para versionar temas como 'Nothing in Rambling', de Memphis Minnie; 'Down Hearted Blues', de Bessie Smith, y 'Poor Girl's Story', de Moonshine Kate.

La carrera de Jewell comenzó en 2006 con la publicación de 'Boundary Country' y la presentación de un estilo que no es sencillo de describir. «Se han usado términos como alt-country, rock de raíces, country negro, música americana... pero aún es más difícil no quedar completamente cautivado por la versatilidad, las historias y las imágenes musicales de esta cantautora. Además, su preciosa voz hace sentir que canta solo para ti, en un porche sintiendo la brisa, o junto a una hoguera», dicen de una compositora cuyo punto fuerte son las canciones tristes.

Entre sus álbumes de estudio destacan también 'Sea of Tears' (2009), que cuenta con el brillo de la guitarra de Jerry Miller e indicios de surf instrumental sesentero, o 'Butcher Holler' (2010), homenaje a Loretta Lynn en el que declaró su amor por la música country dura y tradicional. En el celebrado 'Queen of the Minor Key' (2011) contó con invitados de la talla de Big Sandy y Zoe Muth.