Cuando Eibar se puso a fabricar órganos Iñaki Orbegozo, Nerea Isasi y Juan Luis Agirre, con uno de los órganos Helmholtz. / FÉLIX MORQUECHO Tres emprendedores se lanzaron hace 60 años a producir instrumentos inspirados en los 'Hammond' | ALBERTO ECHALUCE EIBAR. Martes, 9 octubre 2018, 11:19

Escopetas, bicicletas, máquinas de coser, motores, electrodomésticos... La capacidad emprendedora ha sido una de las señas de identidad de los eibarreses. Se conocen con pelos y señales el origen de algunas de los productos más señeros que han salido de los talleres de la ciudad armera, pero lo que es menos conocido es que en algunos de ellos se gestaron aventuras empresariales alejadas de cualquier convencionalismo. Una de ellas fue la fabricación hace 60 años de unos órganos bautizados con el nombre de Helmholtz que estaban inspirados en los instrumentos de la legendaria marca Hammond. El aniversario se conmemoró la semana pasada con un concierto y una conferencia.

La aventura de construir un órgano electromagnético igual al Hammond bajo la denominación Helmholtz arrancaba a finales de los años 50 en un Eibar en plena efervescencia industrial. El nombre se pensó en honor del físico alemán Hermann Von Helmholtz (1818-1894), que realizó relevantes descubrimientos relacionados con los tonos musicales.

En un pequeño taller de la calle Errekatxu, los hermanos, Jesús y José Ibaceta, junto a José Luis Elorza, comenzaron en 1958 la construcción de unos órganos sencillos. Sin embargo, su referencia principal entre este tipo de instrumentos era el conocido sonido Hammond y pidieron al párroco de Ermua, Teodoro Zuazua ,que les prestase el que allí había para su examen. Desmontaron pieza a pieza aquella obra de ingeniería y para 1961 consiguieron producir los primeros órganos bajo dos modelos diferentes.

Desmontaron el órgano que les había dejado el párroco de Ermua y copiaron todas sus piezas

Modelo 'Unda Maris', uno de los primeros fabricados.

El primer que construyeron lo denominaron 'Unda Maris', con conmutadores de selección sonora rotativos y un único teclado de 61 notas. Fueron mejorando la calidad del producto y sacaron otro modelo, el 'Stella Maris', con dos niveles de teclados y pedalero. También fueron modificando los tipos de altavoces y amplificadores. Hasta que sus promotores fueron a un concierto de música de salón, del famoso concertista Juan Urteaga en el frontón Astelena, que empleaba un Hammond CV, al que siguieron sacando la máxima información posible. «De aquí concluyeron que había que avanzar en su técnica emulando al órgano americano hasta conseguirlo con el tercer modelo, de nombre 'Church'», cuenta el exalcalde de Eibar Jesús María Agirre, fiel conocedor de la historia de la empresa de órganos eibarresa.

50 unidades al año

En el mejor año llegaron a fabricar 50 unidades. «Tengo localizados 19 órganos Helmholtz por toda España. Los hay, en Zaragoza, Sevilla Cangas de Onís, Gijón, en Berriatua, en la iglesia eibarresa de Amaña». Con el paso del tiempo, los órganos, se fueron perfeccionando. «En Italia y en Bélgica había empresas que habían intentado hacer un órgano como el Hammond CV, pero no lo habían conseguido», destaca Agirre. Helmholtz dio conocimiento a Hammond del avance logrado y la respuesta se tradujo en tres sucesivas visitas a Eibar del ingeniero-jefe, el director y el jefe de exportación de la empresa de Chicago. «Ustedes han sido los únicos, aparte de Hammond Organ Co. que han sido capaces de construir un órgano casi similar al nuestro. Les expreso mi admiración y les felicito por ello», reconoció el ingeniero jefe Meynema. «Le copiaron al Hammond hasta los errores», señala Agirre. Incluso la multinacional norteamericana hizo una oferta para crear una empresa mixta, proyecto que no prosperó por imposibilidad de la inversión necesaria.

Hammond llegó a tener 8.500 empleados trabajando en sus factorías de Chicago mientras que en Eibar unos pocos operarios construían el mismo instrumento logrando «un nivel de precisión igual». Todos los materiales procedían de la industria auxiliar. El hierro puro era de Laboratorios Patricio Echevarría de Legazpi; platino-oridio y paladio, de Metales Preciosos, de Madrid; la aleación bronce aluminio y el hilo de cobre especial, de Alemania; los teclados, de Plásticas Reiner, de Deba; los troqueles especiales, de Industrias Churruca, de Eibar; los elementos de amplificación, de Pla Hnos (Ind.Optimus) de Gerona; el mueble pedalero, de Florentino Echeverría, de Elgoibar; los bastidores metálicos, de Industrias Orozco.

José Ibaceta manipulando los circuitos del órgano.

De esta manera unían todos los productos que les fabricaba la industria auxiliar y concebían un instrumento que tenía cerca de 13.500 piezas. Como muchas otras empresa vascas, sus promotores eran trabajadores sin un conocimiento de las ventas ni de la gestión comercial. «No consiguieron tener personas capacitadas para vender sus productos. Tuvieron una mala gestión de cobros y eso supuso la desaparición de la empresa cerca del año 1965», explica Agirre. No obstante, pronto se pusieron a trabajar en los primeros televisores Helmholtz. «De un producto cambiaban a otro. Eran verdaderamente ingeniosos», señala el exalcalde eibarrés, que fue el encargado de impartir la conferencia sobre la aventura empresarial de los órganos Helmholtz en el aniversario.