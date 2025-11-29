Eguberriak etxean igaroko ditu Gure Zirkuak
San Esteban auzoan izango da karpa abenduaren 26tik uratrrilaren 4ra 10 emanaldi eskaintzeko
Donostia
Larunbata, 29 azaroa 2025, 16:57
'Hator, hator, mutil etxera' dio kantuak eta Gure Zirkuko kideek ez diote entzungor egin deiari, euren karpa eguberrietan Tolosan, etxean, jarriko baitute euren emanaldia eskaintzeko. Orotara 10 emanaldi izango dira, abenduaren 26tik urtarrilaren 4ra, ohi bezala San Esteban auzoan. Sareetan esan duten bezala «TOLOSA... Gabonetako urteroko hitzorduari, ezin ba aurten ere hutsik egin!!». Sarrerak jada salgai dira 15 euroko prezioan Gure Zirkuaren webgunean.
San Esteban auzoko karpan estreinako emanaldia bikoitza izango da, abenduaren 26an 12:00etan eta 18:00etan. Hurrena biharamunean doblea ere, larunbata 27 12:00etan eta 18:00etan, igandea 29an bezala 12:00etan eta 18:00etan ere. Merezitako atseden egun batzuen ostean, ostirala 2 itzuliko dira barreak karpara, 17:00etan eta 21:00etan. Eta hurrengo bi egunetan, larunbata 3 eta igandea 4, emanaldia 17:00etan izango da.
Antolakuntzatik oharra zabaldu dute aurrez iragarritako datekin alderatuta aldaketak daudela eta, beraz, adi aritzeko erosketa unean. Era berean bi ohar: batetik, 24 hilabete baino gutxiagoko haurrek ez dute sarrerarik behar; bestetik, irisgarritasuna kontuan hartzen du Gure Zirkuak. «Zuetako norbaitek mugikortasuna murriztua badu, jarri gurekin harremanetan», diote. Azkenik, ez da sarrera aldaketarik egiten. Ezeztatze asegurua kontratatuz gero sarreraren itzulketa eska daiteke.
Zortzigarren denboraldian ohikoa izan den bezala, 'xaribaria', zintzar-hotsa edo galarrotsa, Europa mendebaldean Erdi Aroan norbaiti burla edo zentsura egiteko herriko jendeak eginiko zarata-hotsa zena protagonista izango da, «are gehiago munduak gero eta nahasiago eta ilunago dirudien honetan». «Xaribaria, elkarrekin, lagunartean edo familian sortutako une koloretsu, alai eta baikor gisa», gaineratu zuten.