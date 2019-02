Yo La Tengo y Echo & The Bunnymen, el regreso de dos bandas de culto Los británicos Echo & The Bunnymen. Victoria Eugenia. El teatro recibe mañana a la banda de New Jersey con las entradas agotadas; aún quedan tickets para ver a los británicos JUAN G. ANDRÉS Viernes, 8 febrero 2019, 08:04

Dos bandas de culto y con trayectorias muy prolongadas, Yo La Tengo y Echo & The Bunnymen, regresarán estos días a Donostia, ciudad que conocen bien, para presentar sus últimos trabajos en el Victoria Eugenia, 'There's a Riot Going On' y 'The Stars, The Ocean & The Moon', respectivamente. Aunque no quedan entradas para la actuación que mañana ofrecerán los primeros en el teatro donostiarra, sí hay localidades disponibles para el show que el grupo británico protagonizará el próximo martes en el mismo lugar.

34 años de ruido y melodía

Mucho ha llovido desde que el matrimonio formado por Ira Kaplan (voz y guitarra) y Georgia Hubley (batería y voz) fundaran Yo La Tengo en 1984. El grupo de New Jersey debutó con 'Ride The Tiger' (1996) y sus siguientes trabajos los grabó con distintos colaboradores musicales. Tras 'Fakebook' (1990), álbum que ya mostraba su exquisito gusto para hacer versiones -John Cale, Gene Clark, The Kinks, Daniel Johnston...-, incorporaron a James McNew (bajo), que completa el trío desde 'May I Sing with Me' (1992).

Es entonces cuando arrancó la edad dorada de Yo La Tengo, que entregó álbumes fundamentales como 'Painful' (1993), 'Elect-O-Pura' (1995) y 'I Can Hear the Heart Beating as One' (1997). En ellos dieron rienda suelta a un estilo personalísimo y ecléctico como pocos que pivota entre géneros tan diversos como el noise rock, el shoegaze, el folk o el pop melódico.

El título de su último disco remite al 'There's a Riot Goin' On' (1971) de Sly and The Family Stone, que a su vez, era una especie de respuesta al 'What's Going On' (1971) de Marvin Gaye. Nada es casual. Según indica Matador, su discográfica de siempre, cuando en 1971 la nación «parecía estar a punto de desintegrarse violentamente», Sly & The Family Stone lanzaron un álbum «de energía oscura y melancólica». Ahora, «en circunstancias similares» -prosigue el sello sin necesidad de citar a Donald Trump-, Yo La Tengo publica un disco «con el mismo nombre pero con una fuerza diferente», ya que «propone una alternativa a la ira y la desesperación». La primera obra con material original que la banda publica desde 'Fade' (2013) es presentada como «una expresión de libertad, cordura y expansión emocional», así como «una declaración de la humanidad común tan liberadora como suave».

Porque pese a la 'revuelta' que anuncia el título del álbum, en esta ocasión el trío ha preferido dejar de lado el ruido, tan presente en otros trabajos, para mostrar su vertiente más sosegada, reflexiva y atmosférica, manteniendo «esa melancolía serena» que les sitúa de nuevo «en la élite más exquisita del pop-rock melódico». La grabación la realizaron ellos mismos en el mismo estudio en el que ensayan y luego John McEntire (Tortoise) hizo la mezcla, pero «no ensayaron juntos de antemano». «Encendieron la mesa de grabación y dejaron que las cosas fluyeran. Las canciones se fundieron durante largos períodos, a veces transcurrió hasta un año entre unas partes y otras, pero nunca lo adivinarías porque las capas están pulidas con un pincel sumamente líquido», añaden.

El trío estadounidense Yo La Tengo.

Yo La Tengo han actuado varias veces en tierras vascas. Algunos aún recordamos su función de 2006 en la Sala Azkena de Vitoria o la de cuatro años después en la Rock Star de Barakaldo, a donde se trasladó un nutrido grupo de guipuzcoanos. Sin embargo, su visita más cercana en el tiempo fue la de 2015 a Igeldo, antigua sede del Kutxa Kultur, hoy llamado Donostia Festibala. El parque de atracciones acogió una estupenda actuación del trío, cabeza de cartel del sábado, pese a que el lugar y la actitud de la gente no fueron los más propicios para el punto de sofisticación que puede alcanzar Yo La Tengo. Mañana sus seguidores podrán desquitarse en un recinto con la acústica y la atmósfera idónea para disfrutar de la versatilidad de una banda con más de 15 trabajos publicados. Tras su paso por Santiago de Compostela y la capital guipuzcoana, actuarán en Madrid, Zaragoza y Barcelona.

35 años de ruido y melodía

Asimismo, el origen de Echo & The Bunnymen es aún más antiguo y se remonta a 1978 en Liverpool. Los músicos Ian McCulloch y Will Sergeant se conocieron ese año y pusieron en marcha un grupo al que, según la leyenda, bautizaron con el nombre de la caja de ritmos que empleaban: Echo. Con discos como 'Crocodiles' (1980), 'Heaven Up Here' (1981) y el icónico 'Ocean Rain' (1984), el combo al que se sumó Les Pattinson se convirtió en uno de los iconos del post-punk británico.

Su influencia, afirman los organizadores del concierto del martes en el Victoria Eugenia, «puede rastrearse en multitud de formaciones posteriores, desde Interpol hasta Oasis, pasando por Arcade Fire, The Killers, The Flaming Lips, Travis y hasta en Radiohead». Además, agregan, «sin la bravuconería de su vocalista, Ian McCulloh, seguramente no habría existido luego la de Ian Brown (Stone Roses) y Liam Gallagher (Oasis)».

El concierto Cartel Yo La Tengo. Lugar Victoria Eugenia (Donostia). Día y hora Mañana a las 20.00. Entradas Agotadas. Cartel Echo & The Bunnymen. Lugar Victoria Eugenia (Donostia). Día y hora El martes a las 20.00. Entradas 28 euros.

La banda, que en 2014 actuó bajo la lluvia del Escenario Verde en el Jazzaldia, regresa para presentar el disco que sucede a 'Meteorites' (2014), su última referencia original. Y es que 'The Stars, The Ocean & The Moon' (2018) sólo incluye dos piezas inéditas -'The Somnambulist' y 'How Far?'-, puesto que las otras trece son revisiones de sus grandes éxitos, especialmente de aquellos que les dieron fama y prestigio en los años 80. Así, por ejemplo, se incluyen versiones de 'The Killing Moon', con suntuosos arreglos orquestales, y un 'Seven Seas' tocado con acordeón y guitarra eléctrica, así como nuevas interpretaciones de 'Lips Like Sugar', 'Rescue', 'Stars Are Stars' y, por supuesto, 'Ocean Rain'.

El disco ha sido grabado a las órdenes de Andy Wright, socio del grupo desde 1997, y según apunta McCulloch, no ha realizado las versiones «por nadie más», sino porque «es importante» para él «mejorar las canciones». «Tenía que hacerlo», ha declarado el líder de un combo que también pasará por Barcelona y Madrid.