Bob Dylan llega hoy al Navarra Arena de Pamplona y mañana al BEC Jueves, 25 abril 2019, 07:47

Bob Dylan llega hoy a Pamplona para ofrecer un concierto en el Navarra Arena a las 21.00 horas dentro de su 'Never Ending Tour', ahora retitulado 'Live in Person', que mañana continuará en Barakaldo, en el BEC.

El incansable cantautor de 78 años, que recibió el Premio Nobel de Literatura en 2016, continúa recorriendo los escenarios con su banda, y repasando su enorme discografía, como siempre centrándose en la música, en la reinterpretación de sus canciones de todas las épocas.

El repertorio de esta gira,que suele comenzar con 'Things Have Change', incluye temas tan emblemáticos como 'Highway 61 Revisited' o 'Like a Rolling Stone' y piezas de 'Blood on the Tracks', recientemente reeditado con las tomas alternativas de las sesiones de grabación como 'More Blood, More Tracks'.

Aún quedan entradas a la venta tanto en Pamplona, con precios entre 60,50 y 132 euros, como en Barakaldo, de 82,50 a 165 euros.