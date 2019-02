Duke Zuria sakelean 2013an Londresen egin zen erakusketaren atal ugarietako bat. / LEON NEAL/AFP Urtarrilaren 8an, munduko punta-puntako museoak ezagutu dituen 'David Bowie is' izeneko erakusketa infinitoa poltsikoko telefonoetarako app bilakatu zen BEGOÑA DEL TESO Domingo, 3 febrero 2019, 12:16

Duke Zuria deitu zioten. Marteko Armiarmen Buruzagia. Ziggy Stardust. Izarretako Gizona. Duke Zuria. Egiazko grazia David Robert Jones izan zuen. Hil baino hiru egun lehenago, 'Lazarus' abestia eta bideoa kaleratu zituen. 2016ko urtarrilaren 7an entzun eta ikusi genuen estreinakoz. 10ean jaso genuen haren heriotzaren albistea. Bueltatu genuen begirada, malkotan, pantailara; piztu genuen disko-jogailua, eta 'Lazarus' hartan haren testamentu isila, ezkutukoa zegoela ulertu genuen. Musika testamentu gisa. Bizitzaren testamentua. Oparoa bezain arriskutsua izan zitzaion bizi-ibilbide baten azken atalari emandako errepaso aske eta kontzientea.

Egunak eta gauak pasa ahala, mina arindu nahian edo, ugaritu ziren omenaldiak, kontzertuekin batera. Zale askok aterpe, ostatu kasik, hartu zuten Londreseko Victoria& Albert Museum harrigarrian, bertan baitzegoen, 2013tik aurrera, 'David Bowie is' izenburua zuen erakusketa erraldoia. Artxibo pribatuen miaketa erabatekoa. Inbaditzailea, ez. Taxuz egindakoa. Fina. Delikatua. Ziggy Stardustek berak gidatua, onartua. Osoa zen, bai. Eta ez bakarrik artxiboetarako. Baita armarioetako ere. Berarekin kolaboratu zuten makina bat sortzaileren konplizitateaz egindako miaketa. Museoko gelatan ikusgai, hainbat garai eta modatako ikono bihurtu diren jantziak. Berak, Duke Zuriak markatu zituelako hamaika joera ezberdin eta kontrajarriak.

Osoa, bai. Bowiek egindako marrazkiak. Eskulturak. Izkribuak… 450 objektu baino gehiago. Bere artearen inguruko ikerketa. Bere nortasunaren erretratu psikologikoa. Dena zegoen han. Londresen, bai. Gero New Yorkera eraman zuten altxorra, Victoria Broackes eta Geoffrey komisarioen ardurapean. Bogotan, Tokion bezala, egin zioten harrera eta leku. Bartzelonara arrimatu zen. Planeta honetako lau izkinetan: harridura, plazerra, tristezia epela, miresmena. Kultuko liburu bilakatu zen katalogoa: gaztelaniaz Malpaso argitaletxeak plazaratutako 'David Bowie is Inside' liburua. Zaila aurkitzen egun, hala benetako liburu-dendetako apaletan nola on line plataformetan. 320 orrialdeotan bada espazio nahikoa bizpahiru saiakera on inprimitzeko. Adibide gisa, Camille Plagia probokatzaile apartak generoz eta endekapenaz luzaturiko argudioak.

Lau urtez korritu zuen erakusketak lurra, bi milioi bisitari erakarriz. Baina aurtengo urtarrilaren 8an (Bowie jaio zeb eguna hain zuzen ere) jaso genuen batzuk Errege Magoek utzitako azken oparia, Bowieren azken metamorfosia: erakusketa gure mugikorretarako app bilakatu zen, aplikazio miresgarria. Alegiazko errealitate handituaren bitartez, Londreseko museoan 'David Bowie is'-ek okupatu zituen 25 gelatan zehar ibiltzeko aukera duzu (8,99 euro ordaindu eta deskargatu ondoren, jakina).Gorpuztu egiten dira objektuak; belarrira mintzatzen zaizu David bera. Zuk erabakitzen duzu non geratu, zer entzun. Zeurea da noranzko erabakia. Ukituz gero, txundituta ikusten duzunola objektuak zabaltzen, handitzen, zureganatzen diren. Gary Oldman aktorea ari da kontu kontari offeko ahotsa ipiniz. Bowie kantari, ilunabarretik. Laztantzen dituzu maitekiro, jeloskor, Alex MacQueenek, Yamamotok edo Katari Magek diseinaturiko jantziak. Hain benetakoak dirudite, alegiazko errealitatean, ezen zuk zeuk janzten dituzula amets egiten duzun

Aurrerapauso ikaragarria. Teknologia mailan. Nostalgiaren eremuan. Egundoko kolaborazio baten fruitua: The David Bowie Archivek, Japoniako Sony Music-ek eta Planeta Studio-k elkarrekin sortu zuten proiektua, eta elkarrekin aurrera atera. Egiari zor, ez da hobe ezina, teknikaren aldetik, poltsikokoak angelu eta posizio bitxi samarra hartu behar baititu, errealitate handituari leku egiteko, ez dezan fotograma batek ere, letra batek ere, soinu batek ere ihes egin.

Ez, ez da akatsik gabea aurreneko saioa baita, baina pareko gutxi du gure sakeletako deskargen artean. Eta ez esan, zale izanez gero, ez dela miraria Ziggy Stardust, Duke Zuria, Marteko Armiarmen Buruzagia poltsikoan edukitzea. Orduak emango dituzu so, jolasean. Batzuk Victoria &Albert-eko geletako bazterretan. Besteak entzungailuak jantzita.

Etxean ala kalean? Nere irudiko, hobe etxean ondo aukeratu behar dituzulako argia eta espazioa. Izan ere, amets honi kalte egiten dio, esaterako, fluoreszenteen distirak. Ibili kontuz, mugikorra zeren aurrean, kontra eta aldean jartzen duzun kontutan eduki beharko duzu. Beti. Aukeratutako lekuaren testurari ere erreparatu beharko diozu ala ezingo duzu merezi duzun bezala gozatu.

Hobe etxean, bai. Edo kuadrillaren lokalean. Hala eta guztiz ere, kalean zoazela antzemango duzu Dukea zurekin doala. Sakelean. Ez esan hori ez dela glam rockaren subinaroa izan zenaren miresle guztien fantasia.